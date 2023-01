De minissaia, Gracyanne Barbosa exibe as pernas musculosas e a barriga trincada

Gracyanne Barbosa atrai todos os olhares ao usar look vermelho ousado com decote e a barriga de fora

A musa fitness Gracyanne Barbosa elevou a temperatura das redes sociais ao ostentar o seu look sensual para curtir uma noitada. A estrela caprichou na produção e investiu em um look todo vermelho com direito à decote generoso.

A estrela mostrou fotos de diferentes ângulos do seu look ousado. Ela surgiu com um conjunto de top decotado e minissaia combinando. O modelito deixou à mostra a barriga sarada dela e as pernas musculosas.

Na legenda, ela contou sobre o novo projeto do seu marido, o cantor Belo. "#TBT bem recente e especial, dia de apresentar aos amigos e família o @bardobelooficial. É incrível ver um projeto sair do papel, ganhar vida e se tornar real. Saibam que tudo está sendo preparado com muito amor, carinho, cuidado e dedicação. Em breve, será a inauguração oficial e vocês terão, um lugar para se divertir, dançar e curtir com a família. Obrigada a todos, que estiveram presente nesse dia especial para nós! Já estou ansiosa, para encontrar vocês por lá hein, falta pouco!", declarou.

Gracyanne Barbosa rebola com o bumbum para cima

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) encontrou um jeito inusitado para mostra a sua elasticidade e ousadia em um novo vídeo nas redes sociais. Nesta semana, ela surgiu com o bumbum para o céu e de ponta-cabeça enquanto rebolava encostada na parede de casa.

Nas imagens, a estrela surgiu de ponta-cabeça enquanto rebolava com shorts mínimo e o bumbum GG em evidência. Ela mostrou a sua agilidade para dançar até em uma posição nada comum e destacou suas curvas impecáveis e os músculos poderosos das costas.