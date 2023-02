Gisele Bündchen arrasa em aula de dança nos preparativos para o Carnaval no Rio

Gisele Bündchen mostrou que tem samba no pé ao publicar um vídeo dançando

Gisele Bündchen (42) está super animada com a sua vinda para o Brasil! Na tarde desta quinta-feira, 16, a modelo compartilhou um pouco de seus preparativos para curtir o carnaval no Rio de Janeiro e surpreendeu ao mostrar que tem samba no pé durante uma aula de dança com o bailarino brasileiro Justin Neto.

No vídeo, Gisele requebra ao som de 'Balança Pema', de Marisa Monte (55), usando um top e uma calça legging que deixa à mostra seu físico invejável. Além do corpo esculpido, a modelo também esbanja bom-humor e não tira o sorriso do rosto enquanto balança os longos fios dourados.

Solteira desde o divórcio com o jogador de futebol americano, Tom Brady (45), a mãe de Vivian (9) e Benjamin (13) confirmou em seu Instagram hoje mais cedo, que retorna ao país para curtir a folia na cidade maravilhosa. Embora seja brasileira, Gisele é discreta e costuma passar o carnaval longe dos holofotes, trabalhando ao redor do mundo.

Nos comentários do vídeo, várias celebridades foram à loucura com o momento de descontração e mostraram que estão ansiosas para a chegada da musa ao Brasil: “Deusa”, comentou Marisa Monte, intérprete da canção que Gisele dançou. “Que linda! Amei! Pronta para o Carnaval”, disse Juliana Paes (43). “Eu amei!”, exaltou Sabrina Sato (42).

Gisele Bündchen entrega detalhes de sua vinda para o carnaval no Brasil

Na manhã desta quinta-feira, 16, Gisele Bündchen contou em seu Instagram que voltará ao Brasil por um motivo especial: o carnaval do Rio de Janeiro. A modelo revelou que estará na cidade para a folia depois de muitos anos sem visitar o local.

“Foi muito difícil tomar essa decisão, mas acho que vou ter que ir para o Rio de Janeiro, porque estou com muita saudade da cidade maravilhosa, faz muito tempo que não vou pra lá, então estou indo para o Rio, mas quem sabe não dou uma passadinha em outros carnavais por ai?", ela disse sorridente.