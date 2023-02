Giovanna Antonelli empina bumbum com microbiquíni para curtir Carnaval

Giovanna Antonelli colocou o corpão para jogo com um biquíni ousado e fãs elogiaram: “Quanta abundância”

Giovanna Antonelli mostrou que está com tudo! Aos 46 anos, a atriz protagonizou uma cena de cair o queixo em seu Instagram e mostrou que mesmo longe das festanças, está curtindo e muito seu Carnaval. A morena deixou seus seguidores babando ao posar com um microbiquíni azul finíssimo e colocar o bumbum empinado pra jogo.

Entre os cliques publicados, Giovanna exibiu as curvas ao se espreguiçar em uma rede no meio da natureza. Em outro, mostrou a barriga chapada enquanto se refrescava em uma ducha ao ar livre e por fim, empinou o bumbum redondinho em um registro de costas. Em todas as fotos, a gata usava um biquíni azul marinho fio-dental que evidenciou tudo que Giovanna tem de mais bonito.

Na legenda, ela exaltou seu Carnaval: “Do jeitinho que eu amo”, escreveu a intérprete da 'Delegada Helô' na novela ‘Travessia’ da Globo. Nos comentários, Gio angariou elogios dos seguidores que ficaram babando com os cliques: “Que a abundância entre na minha vida de maneiras surpreendentes igual entrou na sua última foto”, brincou um fã sobre o bumbum da estrela. “O que é isso, hein?”, outra questionou sobre a ousadia da atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Giovanna Antonelli exibe corpão em foto apenas de biquíni

Essa não foi a primeira vez que a atriz escandalizou com a escolha de seu look. No fim de janeiro deste ano, Giovanna Antonelli elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma foto só de biquíni. A estrela apareceu em uma selfie com look de praia antes de sair para renovar o bronzeado e ostentou a boa forma.

No clique, a atriz usou apenas um biquíni rosa estilo cortininha e com a parte de baixo de cintura alta. O modelito deixou à mostra as curvas impecáveis dela e também a sua barriguinha reta, deixando os seguidores malucos.