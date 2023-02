Giovanna Antonelli exibe corpão em foto apenas de biquíni

Aos 46 anos, Giovanna Antonelli deixa a barriga reta à mostra em selfie com biquíni rosa

A atriz Giovanna Antonelli, de 46 anos, elevou a temperatura das redes sociais neste domingo, 12, ao compartilhar uma foto só de biquíni. A estrela apareceu em uma selfie com look de praia antes de sair para renovar o bronzeado e ostentou seu corpaço sarado.

Na foto, a morena usou apenas um biquíni rosa estilo cortininha e com a parte de baixo de cintura alta. O modelito deixou à mostra as curvas impecáveis dela e também a sua barriguinha reta.

Além disso, ela compartilhou fotos do seu dia de trabalho em pleno final de semana. “Expectativa X Realidade! Porque aqui todo dia é segunda-feira”, afirmou.

Atualmente, a atriz está no ar como a delegada Helô na novela Travessia, trama das 9 da Globo.

Giovanna Antonelli nega aposentadoria da atuação

A atriz Giovanna Antonelli contou que quer dar uma pausa nas novelas, mas não vai se aposentar ainda. "Não existe aposentadoria. É só uma uma pausa. Não pretendo parar de fazer novelas. Eu só quero respirar um pouco, porque emendei alguns trabalhos na TV, levei quase dois anos fazendo minha última novela ("Quanto Mais Vida, Melhor") por causa da pandemia", disse ela ao site Gshow.

A estrela revelou que quer focar em outras áreas de sua vida. "Quero focar em outras áreas da minha vida. Preciso desse tempo. Quando você faz uma novela você dedica muito do seu tempo: seis vezes na semana. Preciso sentir saudade do set, de voltar pra essa rotina. Pretendo ficar uns três anos longe, mas eu volto. Eu amo fazer novela. Após fazer uma novela na pandemia e emendar nessa, nada mais natural do que uma pausa. Ainda mais eu que não trabalho só com atriz. Tenho empresa e toco outros negócios. Esse tempo é necessário para todo artista, para se reinventar e começar de novo", afirmou.