Gaby Amarantos usa decote profundo em look inspirado na Beyoncé

Gaby Amarantos apostou no decote profundo para curtir o Galo da Madrugada em Recife no carnaval

A cantora Gaby Amarantos (44) caprichou na escolha da sua fantasia para curtir o desfile do Galo da Madrugada em Recife, Pernambuco, neste sábado, 18. A estrela escolheu um look todo prateado e inspirado na cantora Beyoncé (41).

Ela apareceu com uma fantasia de Cowgirl inspirada no álbum Renaissance, de Beyoncé. Gaby ainda deu o seu toque ao visual ao apostar em um decote profundo no top e minissaia. Além disso, ela usou uma bolsa no formato de cavalo prateado.

“Olha a Beyoncé do Pará renascida pro Galo da Madrugada”, disse ela na legenda.

Gaby Amarantos faz rara aparição com o marido e o filho

A cantora Gaby Amarantos aproveitou as férias para viajar com a família em dezembro de 2022. Ela abriu um álbum de fotos dos seus passeios com o marido, Gareth Jones, e o filho, Davi, de 13 anos, pela Inglaterra. Os três apareceram muito agasalhados enquanto se divertiam ao ar livre durante o inverno europeu.

"Te amo, Inglaterra. Amo estar com meus boys e com a família britânica. Adoro 'fish and chips', mas sempre sinto falta de um açaí para melhorar tudo”, disse ela na legenda. Gaby e Gareth estão casados desde 2014.