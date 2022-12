Galo da Madrugada celebra centenário de seu fundador

Maior bloco de carnaval do mundo enaltece Enéas Freire na grande volta da festa popular

No ano de retomada do carnaval pós-pandemia, o Galo da Madrugada reverencia os cem anos do seu fundador, Enéas Freire, e prepara grande celebração para 2023. “Essa energia está canalizada. Vai ser o melhor ano!”, anuncia o neto de Enéas, Guilherme Menezes (44), diretor de Marketing do Galo.

Gustavo Travassos (57), filho caçula de Enéas e cantor oficial do bloco, vai usar o emblemático chapéu de marinheiro do pai: “É como se ele estivesse ao meu lado”, contou emocionado, destacando o legado do pai para a família e Pernambuco: “Papai trouxe o frevo de volta. O carnaval do Recife, depois da ditadura, virou carnaval de clubes, e ele criou um bloco de rua.” E a tradição vem arrebatando as gerações da família. “Meu pai trouxe dos meus avós o sangue carnavalesco”, orgulha-se Ana Nery (69), também filha de Enéas.

Rômulo Menezes (73), marido de Ana e parceiro de Enéas na fundação do Galo, lembra que, em 1978, o sogro quis resgatar a presença de agremiações no centro do Recife: “A ideia foi desfilar no sábado, muito cedo, para quando os comerciantes chegassem o bloco já estivesse nas ruas. Assim, surgiu o

nome Galo da Madrugada, pra acordar os foliões a brincar o carnaval”. Em 1994, o Livro dos Recordes diplomou o Galo ‘Maior Bloco de Carnaval do Mundo’.

