Gabi Martins abre o coração horas antes de desfilar na Sapucaí: “Superação”

A cantora e ex-BBB Gabi Martins se emocionou ao começar os preparativos para desfilar na Sapucaí

Nesta segunda-feira, 20, Gabi Martins desfilará da Sapucaí como musa da escola de samba carioca Vila Isabel. Ao acordar, a cantora compartilhou com seus seguidores as emoções que está sentindo antes de pisar no sambódromo.

“É hoje. O grande dia chegou. Eu estou assim, muito feliz, muito emocionada. Eu sempre fico emocionada com o Carnaval, porque eu acho que é uma história de superação muito grande comigo mesma, não com os outros”, começou dizendo a ex-BBB.

Usando um biquíni amarelo, a participante do BBB 20 ainda disse: “Eu fico muito emocionada, e estou muito ansiosa, muito feliz, numa expectativa enorme de hoje com a minha Vila Isabel. Eu amo essa escola de paixão, é uma escola que me abraçou com muito carinho, a comunidade... estou muito feliz”.

Gabi ainda falou para seus seguidores: “Vocês vão acompanhar todo meu dia. Essa correria... Tentei dormir mas com essa correria de Carnaval, acaba que a gente não dorme nada. Eu quero dar meu melhor pra vocês, estou muito ansiosa”.

Reprodução: Instagram

UAU!

Neste último sábado, 18, Gabi Martins surgiu cobrindo apenas o necessário ao posar para fotos em um camarote na Sapucaí.

A cantora usava um conjunto prateado composto por um top e saia mínimos que deixavam seu corpo escultural a mostra.