Famosos usam looks inspirados em Star Wars para baile de carnaval

Thaila Ayala, Enzo Celulari e Giovanna Grigio apostam em looks inspirados em personagens da saga Star Wars para baile de carnaval

Os atores Enzo Celulari, Thaila Ayala e Giovanna Grigio apostaram em looks inspirados na saga Star Wars e da Disney para irem ao Baile da Vogue, que é um tradicional baile de carnaval no Rio de Janeiro. O evento aconteceu na noite de sábado, 3, e reuniu um verdadeiro time de celebridades com looks diferentões. Isso porque o tema da festa era Galáctika.

Assim, Thaila surgiu com um modelito branco inspirado na Princesa Léia. “Thaila é uma atriz e personalidade brasileira que eu tinha muita vontade de vestir há um tempo. E, atrelado a Disney, ela me parecia perfeita para representar essa princesa icônica do mundo das galáxias, a Léia. Dito e feito, encaixou como uma luva”, contou o estilista Carlos Esser, que foi o responsável pela criação dos looks das três celebridades.

Por sua vez, Giovanna Grigio surgiu inspirada no Chewbacca. "Quando a Gigi Grigio topou ir inspirada no Chewbacca foi meu momento de ecstasy, porque Gigi como atriz tem uma personalidade capaz de segurar o look, eu sabia que as chances de ter alguém no baile inspirado nesse personagem galáctico era muito pequena, o que me agrada, e pra além disso, quando ela chegasse ao baile as pessoas ficariam supressas com a proposta do look”, afirmou o estilista.

Por fim, Enzo Celulari usou um visual no estilo de releitura dos personagens Darth Vader e Darth Maul. “Esse foi o personagem mais intrigante na hora de interpretar e trazer pra moda, não queria nenhuma imagética literal sobre ele, então resolvi caminhar pela transição dele entre o bem o mal, e trazer a dualidade do personagem em sua trafegaria em um comparativo a vida, e fisicamente trabalhei pontos de intensidade ou leveza”, disse Esser.

Fotos: Erick Rafael

CRÉDITOS STYLING

Styling: Carlos Esser

Assistência de styling: Milena Ricciardi

Assistência de Styling: Maicon Vechi

Beleza: Angel Moraes

Vestido Thaila Ayala: Lucas Leão

Joias Thaila Ayala: Sauer

Sapatos Thaila Ayala: Alexandre Birman

Look Giovanna Grigio: Rony Matos

Joias Giovanna Grigio: Andrea Conti

Cabelo Giovanna Grigio: Rony Matos

Sapatos Giovanna Grigio: Au Bottier

Calça Enzo Celulari: Dod Alfaiataria

Calça como Saia Enzo Celulari: Neriage

Sapatos Enzo Celulari: Marni

Joias Enzo Celulari: Hstern

Ilustrações: Ana Paula Miranda

Camareira: Daniela Santos