Fabiana Karla faz rara aparição com o novo namorado

Fabiana Karla exibe foto inédita com seu namorado antes de sair para curtir o final de semana de pré-carnaval em São Paulo

A atriz e humorista Fabiana Karla está apaixonada! Neste sábado, 3, ela exibiu uma foto inédita e rara ao lado do seu novo namorado, Alexandre Sumid. Ele é discreto e não costuma aparecer em público com a amada. Porém, eles abriram uma exceção.

Neste final de semana, eles foram curtir o desfile do bloco de carnaval do cantor Tiago Abravanel nas ruas da zona sul de São Paulo. Antes da chegada ao evento, ela compartilhou uma foto com o amado nos stories do Instagram para demonstrar a alegria deles.

Os dois começaram a namorar em 2023.

Fabiana Karla fez homenagem nas redes sociais

A morte da atriz Jandira Martini comoveu o universo das celebridades na última terça-feira, 30. Ela faleceu na segunda-feira, 29, aos 78 anos, após lutar por alguns anos contra o câncer no pulmão. Nos últimos anos, ela esteve nos elencos de América, Desejo Proibido, Caminho das Índias e Salve Jorge, que foi sua última novela. Em 2022, ela esteve no elenco do filme Uma Pitada de Sorte, com Fabiana Karla.

Agora, para homenageá-la, a atriz Fabiana Karla relembrou fotos do último trabalho que fizeram juntas, o filme Uma Pitada de Sorte, de 2022. Nas redes sociais, Fabiana relembrou que Jandira interpretou sua mãe no filme e mostrou as fotos felizes das duas durante as gravações.

"Ahhh Jandira…Que perda para todos nós artistas, fãs, familiares, amigos… Obrigada pela troca, pelo aprendizado, pelas risadas…Foi minha mãe no filme, e eu tinha tanto orgulho disso… Uma atriz memorável! Impecável! Sua voz marcante, seu olhar forte …Tudo isso ficará guardado para sempre nas minhas melhores memórias e no meu coração. Obrigada, querida", disse ela na legenda.