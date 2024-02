Ex-repórter da Globo faz crítica para a emissora: ‘Inexplicável'

Ex-repórter da Globo, Cristina Serra detona a cobertura do carnaval na emissora em post nas redes sociais

A ex-repórter da Globo Cristina Serra surpreendeu ao fazer um comentário criticando a cobertura do carnaval na emissora carioca. Ela se manifestou por meio das redes sociais ao dar sua opinião sobre o que viu na telinha.

"Péssima a cobertura da Globo na Sapucaí neste ano. A Porto da Pedra entrou na avenida e as câmeras ficaram fixas no primeiro recuo da bateria por longos 10 minutos enquanto a comissão de frente e as alas já estavam desfilando. Fez o mesmo com a Beija-Flor e o Salgueiro. Inexplicável", escreveu ela.

Então, ela comentou sobre mais detalhes da cobertura. "Trata a maior manifestação cultural do Brasil como entretenimento ligeiro. Comentários e entrevistas recheados de banalidades. Não tem repórter na avenida. Teve carro com problema, gente machucada e o público em cada fica sem saber. Tive que buscar informação na internet. Num ano com enredos tão importantes é uma cobertura desonesta e um desrespeito com as escolas e com o telespectador. Desisto", finalizou.

Cristina Serra saiu da Globo em 2018 depois de 26 anos de trabalho no canal.

Aguinaldo Silva fala sobre retorno à TV

Fora da Globo desde 2020, o autor Aguinaldo Silva usou as redes sociais para fazer um sincero desabafo com o público. Em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, ele falou a respeito da pressão que sofre dos fãs para voltar a escrever novelas.

A decisão de sair da emissora carioca partiu do próprio dramaturgo, que já passou mais de quatro décadas escrevendo tramas. No entanto, até os dias de hoje, ele continua sendo questionado se pretende criar uma nova história.

"Não aguento mais ouvir pessoas a perguntar nas ruas porque não escrevo mais novelas. Aos 80 anos, ficar diante do computador oito a dez horas por dia durante um ano, sem tirar folga... Vocês querem que eu morra antes da hora?!", disse o autor, deixando no ar se ainda pretende ou não escrever uma nova trama.

Apesar de sentirem falta das novelas de Aguinaldo Silva, os internautas declararam nos comentários que entendem a decisão escolhida por ele.

"Já fez sua contribuição cultural por muitas gerações, é normal a gente querer mais novidades vindo de você, a dramaturgia piorou muito, difícil encontrar um produto de qualidade! Mas mereces o descanso sim", declarou um seguidor. "Fez novelas maravilhosas, agora é aproveitar o que a vida tem de melhor", disse outro.