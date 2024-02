Fora da Globo, Aguinaldo Silva desabafa sobre possível volta às novelas

Autor de grandes sucessos como 'Tieta' e 'Senhora do Destino', Aguinaldo Silva falou sobre pedidos para escrever novas novelas

Fora da Globo desde 2020, o autor Aguinaldo Silva usou as redes sociais para fazer um sincero desabafo com o público. Em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, ele falou a respeito da pressão que sofre dos fãs para voltar a escrever novelas.

A decisão de sair da emissora carioca partiu do próprio dramaturgo, que já passou mais de quatro décadas escrevendo tramas. No entanto, até os dias de hoje, ele continua sendo questionado se pretende criar uma nova história.

"Não aguento mais ouvir pessoas a perguntar nas ruas porque não escrevo mais novelas. Aos 80 anos, ficar diante do computador oito a dez horas por dia durante um ano, sem tirar folga... Vocês querem que eu morra antes da hora?!", disse o autor, deixando no ar se ainda pretende ou não escrever uma nova trama.

Apesar de sentirem falta das novelas de Aguinaldo Silva, os internautas declararam nos comentários que entendem a decisão escolhida por ele.

"Já fez sua contribuição cultural por muitas gerações, é normal a gente querer mais novidades vindo de você, a dramaturgia piorou muito, difícil encontrar um produto de qualidade! Mas mereces o descanso sim", declarou um seguidor. "Fez novelas maravilhosas, agora é aproveitar o que a vida tem de melhor", disse outro.

Vale lembrar que a última novela escrita por Aguinaldo Silva foi 'O Sétimo Guardião', exibida em 2018 na Globo. O veterano também é autor de grandes tramas de sucesso como 'Roque Santeiro' (1985), 'Vale Tudo' (1988), 'Tieta' (1989), 'Senhora do Destino' (2004), 'Império' (2014), entre outras.

Guilherme Fontes relembra parceria em 'A Viagem' com atriz

O ator Guilherme Fontesdeixou os fãs nostálgicos ao compartilhar nas redes sociais alguns registros de seu encontro com Christiane Torloni no último domingo, 11, em um baile de Carnaval 2024 no Rio de Janeiro. Ele, que atuou junto com a atriz na novela 'A Viagem', da Globo, de Ivani Ribeiro, fez questão de relembrar a parceria de sucesso em 1994.

Através de seu Instagram oficial, Guilherme publicou duas imagens especiais ao lado da colega de profissão. Esbanjando simpatia e elegância, os dois não pouparam sorrisos durante os cliques feitos por ele.

"Minha 'mana' Dinah, vestida e linda. Amiga de uma vida, sempre bela, mais que bela, minha Chris. Que alegria te rever tão plena", escreveu o ator na legenda da postagem. Na trama, exibida há 30 anos, eles interpretaram os irmãos Dinah e Alexandre.

Encantados com o reencontro de Christiane Torloni e Guilherme Fontes, os fãs rapidamente lotaram os comentários da publicação com diversas mensagens carinhosas aos famosos e fizeram questão de destacar o quanto ainda admiram 'A Viagem'.

"Dinah e Alexandre uma novela que jamais será esquecida!", declarou um internauta. "Bonito esse reencontro, os eternos Alexandre e a Dinah. Vocês dois ficaram lindos nessa foto", disse outro. "Dois grandes atores... saudades de vocês novamente em novelas", falou um terceiro.