Ex de Romário desfilou na Sapucaí durante o processo de divórcio

Mônica Santoro, ex de Romário, desfilou como um dos destaques da escola Mangueira

Há quase 30 anos, o ex-atletaRomário, na época com 29 anos, enfrentava o divórcio de Mônica Santoro, que tinha apenas 24 anos. Naquele ano, ela desfilou pela primeira vez na Sapucaí, como destaque da escola Mangueira. O craque do futebol deixou o sambódromo pouco antes da escola da então amada.

Em conversa com a revista CARAS, a jovem afirmou que estava focando em si mesma e em seus próprios cuidados, além de dar asas a sua vida profissional e social. Ela participou de um camarote da revista em parceria com a marca de automóveis Ford, e comentou sobre sua aparição no segundo dia de desfiles.

"Várias escolas me chamaram, mas eu sou mesmo é Mangueira", afirmou. A modelo vestia uma fantasia de cigana e se classificou como "elegante e sensual" na noite dos desfiles. Ela explicou que, para a estreia na passarela do samba, precisou se preparar com aulas de ginástica em casa e com amigas, já que optou por não se expor em academias para não levantar suspeitas.

Apesar da separação, ela aproveitou o Carnaval para curtir o espetáculo ao lado dos amigos, aproveitando para mostrar que estaria entrando em uma nova era. Falando da separação, ela afirmou que havia 90% de chance de não seguirem juntos. "Só estou preocupada com o resguardo da minha família, com o bem-estar de todos". Os pais da jovem, Adilson e Lola, estavam presentes no desfile.

Já Romário compareceu ao sambódromo para visitar a escola Estácio de Sá, que estava homenageando o Flamengo, time em que jogava na época. Ele afirmou que não desfilaria por questões de segurança. "Eu até gostaria de ver a Mônica na avenida, mas tenho um compromisso daqui a pouco em Cabo Frio", contou. "Quero cuidar da minha pessoal tão bem quanto a minha vida profissional. Talvez até retomar meu casamento", acrescentou o atleta.

EX-CASAL SE ENCONTRA EM CHÁ DE BEBÊ

Anos depois, em 2022, Romário e Mônica foram vistos juntos novamente. Eles compareceram ao chá revelação de Mônica Faria (34), filha mais velha do ex-craque. Na ocasião, foi revelado que a filha do jogador seria mãe de uma menina, chamada Sofia.

A bebê se tornou a terceira neta do agora político. Além de Sofia, ele também é avô de David, filho de Romarinho, e de outra menina, filha de Danielle Favato, que tinha 24 anos na época em que engravidou. Na época, o ex-jogador tinha terminado seu relacionamento com a jornalista Marcelle Ceollin.