Romário curte dia de sol jogando futevôlei com amigos na praia

Ex-jogador de futebol Romário exibe boa forma aos 57 anos de idade ao jogar futevôlei na praia

Neste sábado, 4, o ex-jogador de futebol Romário (57) decidiu mostrar que a habilidade com a bola nunca se perde! Nas areias do Rio de Janeiro, o Baixinho foi flagrado jogando um futevôlei com os amigos, aproveitando o calorzão carioca.

O político já está acostumado a praticar o esporte praiano desde quando ainda jogava pelos clubes do Rio de Janeiro, como Flamengo e Vasco. Romário mostrou que ainda tem as habilidades e até o mesmo físico de quando atuava nos campos pelo Brasil.

Vale lembrar que Romário é pai de Moniquinha e Romarinho, com Mônica Santoro. Além deles, o ex-craque tem Daniellinha, com Danielle Favatto, Rafael, com Edna Velho, e Ivy e Isabellinha, do seu relacionamento com Isabelle Bittencourt.

Romário jogando futevôlei - Créditos: Fabrício Pioyani / AgNews

Filha de Romário diz que Paulo André foi antipático, e ex-BBB rebate

Após Paulo André ganhar fama de metido durante a Farofa da GKay, a influenciadora Dada Favatto, filha de Romário, criticou o comportamento do atleta em visita à sua casa. Em seu Twitter, ela expôs a situação com o ex-BBB no primeiro encontro que tiveram.

"O mundo dos Instas de fofoca estão descobrindo que o PA saiu do BBB outra pessoa, totalmente antipático e com a marra do tamanho do mundo", começou escrevendo. Ela também comentou sobre PA ser comparado ao seu pai, que também tem fama de marrento. "Ele não está no nível do Romário e sim de todos que estão nesse evento! E outra, ele foi antipático comigo dentro da minha casa, sem saber que era minha casa e que eu era filha do Romário. Quando descobriu, tudo mudou", completou a influencer.

Paulo André se defendeu: "Gente, realmente a conheci e cumprimentei ela porque conheço a irmã dela, que estava junto. Eu tô descobrindo que ela é filha do Romário agora. Se eu tratei ela com 'frieza' e depois 'mudei', é porque fui me soltando com as pessoas que fui conhecendo no local. Mas sinceramente eu não me lembro de ter tido um segundo contato depois que cheguei no local, pois cheguei e fiquei no meu canto como faço a maioria das vezes e ela não se apresentou como filha do Romário e ninguém veio me 'alertar' disso no momento, agora que eu tô sabendo que ela é filha dele", iniciou ele.

