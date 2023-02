Estreando no Carnaval de São Paulo, Marcelo Adnet homenageia Paulo Gustavo durante desfile

O humorista Marcelo Adnet desfilou pela escola Estrela do Terceiro Milênio, e prestou uma homenagem para Paulo Gustavo

Marcelo Adnet(41), um dos homenageados pela da escola de samba Estrela do Terceiro Milênio, que abre a segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo neste sábado, 18, decidiu prestar uma homenagem para Paulo Gustavo (1978 - 2021).

O humorista, que desfila pela primeira vez no Anhembi, surgiu usando um look todo branco, e escolheu uma camiseta com a frase do eterno amigo estampada no peito: "Rir é um ato de resistência". Paulo Gustavo, vale lembrar, faleceu em maio de 2021, vítima da covid-19.

A escola Terceiro Milênio levou para a avenida o enredo "Me dê sua tristeza que eu transformo em alegria! Um tributo à arte de fazer rir". Eles vão homenagear a história do humor e relembrar os humoristas que marcaram a história.

Além de desfilar pela primeira escola de samba, Adnet também marcará presença na ala de compositores da Dragões da Real, última escola de samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo.

Confira a homenagem de Marcelo Adnet para Paulo Gustavo:

Adnet homenageando Paulo Gustavo no Carnaval - Foto: Leo Franco/AgNews

Foto: Leo Franco/AgNews

Foto: Leo Franco/AgNews

