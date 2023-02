Erika Schneider estreia em desfile e revela perrengue em aeroporto: "Sem fantasia"

Erika Schneider desfilou pela Mocidade Independente de Padre Miguel mas teve mala trocada no aeroporto

Erika Schneider (32) estreou como musa no Carnaval carioca pela Mocidade Independente de Padre Miguel. A beldade desfilou com uma fantasia que faz referência a proteção divina do Espírito Santo.

Ela chegou a comentar durante a concentração, sobre as expectativas para estrear na avenida, e disse que apesar de estar realizando um sonho, estava nervosa e apreensiva.

A musa ainda usou o espaço para se produzir e se arrumar no local, antes de seguir para a concentração.

Ela passou um perrengue neste domingo, 19, após ter sua mala com a fantasia para o desfile, trocada no aeroporto.

"Quem fez a reserva do hotel, foi uma agência. Deu um probleminha para a gente entrar, ficamos esperando. Deu certo, subimos para o quarto. Almocei, deitei. Meu telefone toca: 'Eu sou a dona da mala que você está. Acho que trocamos no avião'. Eu dei um pulo da cama!", começou ela.

As duas malas têm cores iguais. "Peguei a mala de uma menina do mesmo voo. Nem percebi! Ela percebeu antes de mim. Eu cheguei cansada e dormi. A sorte que ela viu meu nome, viu quem eu era na internet e conseguiu meu telefone! Que loucura... Agora vamos trocar a mala. Imagina se eu descubro isso à noite? No desfile?", disse Erika. "Imagina eu sem fantasia? Não sei o que acontece comigo".

Erika Schneider comenta sobre sua participação em ‘A Fazenda’: "Foi um divisor de águas"

Erika Schneider participou de ‘A Fazenda 13’ e, mesmo sendo a terceira eliminada, conseguiu um aumento de 1,5 milhão de seguidores em suas redes sociais, mudando também sua vida profissional.

"Na minha vida profissional foi um divisor de águas e, como consequência, mudou a minha vida pessoal. Graças ao reality show, mais pessoas puderam me conhecer, conhecer o meu trabalho. Então foi muito bom para mim mesmo", comentou.