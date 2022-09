Erika Schneider comenta sobre sua participação em ‘A Fazenda’: ‘Foi um divisor de águas’

Erika Schneider revelou com quem mantém contato após A Fazenda e se faria parte de outro reality

A repórter Erika Schneider (31) participou do reality show ‘A Fazenda 13’ e, mesmo sendo a terceira eliminada, conseguiu um aumento de 1,5 milhão de seguidores em suas redes sociais, mudando também sua vida profissional.

"Na minha vida profissional foi um divisor de águas e, como consequência, mudou a minha vida pessoal. Graças ao reality show, mais pessoas puderam me conhecer, conhecer o meu trabalho. Então foi muito bom para mim mesmo", comentou. "Mais pessoas passaram a me conhecer, o número de seguidores cresceu e a consequência disso é que pude fazer mais trabalhos, mais publiposts e também o valor pago por eles cresceu".

Ainda sim, Erika não descarta participar de algum outro reality. "A gente não pode dizer nunca. Mas eu na verdade, estou focando muito na minha carreira de repórter. Eu fiquei muito tempo no "Domingão do Faustão". O meu sonho é voltar à TV com essa função ou a de apresentadora. Fiz algumas reportagens para a Redetv! recentemente. E esse é meu grande sonho", disse.

Outro fruto de sua participação foi a amizade com Rico Melquíades. "É a principal pessoa que eu tenho contato. Ele virou meu amigo de conversar todo dia, de contar fofoca. Eu também tenho muito carinho pela Aline, Mileide e algumas outras pessoas. Mas quem virou meu best friend foi o Rico", destacou a influenciadora.

Erika Schneider relembra demissão do Domingão

A dançarina Erika Schneider relembrou a sua demissão do Domingão do Faustão, de onde fazia parte do elenco por quase dez anos, saindo no ano passado.

Ao dar uma entrevista para o humorista Maurício Meirelles em seu programa Foi Mau, da RedeTV!, a influenciadora disse que foi demitida durante a pandemia através de uma chamada de vídeo.

"Fui demitida por vídeo chamada e foi uma fase bem difícil, porque foi bem na pandemia", contou ela. "Ficamos praticamente quase um ano sem trabalhar, porque ninguém entendia muito o que estava acontecendo. Nossas reuniões e até os ensaios eram por videochamada", acrescentou.