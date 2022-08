Erika Schneider relembra demissão do 'Domingão': "Foi uma fase bem difícil"

A influenciadora digital Erika Schneider deu detalhes sobre como foi demitida do programa 'Domingão do Faustão'

Erika Schneider (31) relembrou como aconteceu sua demissão do programa Domingão do Faustão. A dançarina fazia parte da atração por quase uma década e saiu no ano passado.

Em entrevista ao Foi Mau, da RedeTV!, apresentado por Maurício Meirelles, a influenciadora digital revelo que foi demitida durante a pandemia da covid-19, através de uma chamada de vídeo.

"Fui demitida por videochamada e foi uma fase bem difícil, porque foi bem na pandemia", contou ela. "Ficamos praticamente quase um ano sem trabalhar, porque ninguém entendia muito o que estava acontecendo. Nossas reuniões e até os ensaios eram por videochamada", acrescentou ela, que participou do reality A Fazenda.

Na atração, Erika ainda afirmou que após deixar o programa comandado por Faustão (72) foi em busca de novas oportunidades. "Foi bom para dar uma refrescada, acho que tudo tem um porquê. Foi um divisor de águas na minha vida, em todos os sentidos (…) Você precisa passar por situações como essa para fazer novas situações acontecerem e foi isso que aconteceu comigo", analisou.

A entrevista completa será exibida no Foi Mau desta segunda-feira, 29, à 00h15, na RedeTV!

