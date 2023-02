Em rara aparição, Sandra Annenberg e Ernesto Paglia trocam beijos no Carnaval

Sandra Annenberg e Ernesto Paglia protagonizaram cena apaixonante enquanto curtiam a Sapucaí: "Fui conquistada"

Sandra Annenberg (54) e Ernesto Paglia (63) abandonaram a discrição e fizeram uma rara aparição na Sapucaí durante a noite do último domingo, 20. Com uma publicação nas redes sociais, o casal, que costuma manter a privacidade sobre a vida a dois, mostrou que está aproveitando o carnaval ao máximo e trocaram beijos.

Sandra compartilhou registros do momento apaixonante em seu Instagram e fez uma declaração sobre a noite de folia: “Um novo amor está surgindo … Confesso, nunca fui do agito do Carnaval… Mas algo em mim está mudando e eu simplesmente amei sentir a felicidade das pessoas vivendo estes momentos de pura alegria!”, a jornalista revelou.

Entre a sequência de selfies ao lado de Ernesto, com quem é casada há 26 anos e divide uma filha, Sandra continuou a legenda: “Só no Brasil mesmo pra sermos felizes apesar de tudo …Fui conquistada e agora vou aguardar até o próximo carnaval chegar!”, disse sobre o amor pelo Carnaval.

Nos comentários, os jornalistas receberam uma chuva de elogios: “Casal 20”, comentou um fã. “Vocês são lindos!”, elogiou outro. Alguns admiradores também abriram o coração com Sandra: “Brasil é terra sofrida, mas não perde a magia da alegria, da diversão e irreverência. Divirtam- se muito, aproveite.”, desejou uma terceira.

Ernesto Paglia faz primeira aparição em público após sair da Globo

No início deste ano, Ernesto Paglia fez a sua primeira aparição em público após romper seu contrato com a Globo. O jornalista posou sorridente ao lado da esposa, Sandra Annenberg, em um evento para prestigiar uma sessão para convidados da peça 'Ficções', que é protagonizada por Vera Holtz no Teatro Faap, em São Paulo.

O fim do contrato de Ernesto Paglia e a Globo aconteceu no dia 31 de dezembro de 2022. Eles romperam o longo contrato de mais de 40 anos de parceria. Já Sandra Annenberg mantém seu contrato com a emissora.