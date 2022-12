De vestido justinho, Viviane Araujo encanta ao mostrar samba no pé: ''A maior e melhor que temos''

Atriz Viviane Araujo, rainha de bateria do Salgueiro, relembra vídeo em que aparece arrasando no samba na quadra da escola de samba

A atriz Viviane Araujo (46) aproveitou o dia de TBT, nesta quinta-feira, 01, para relembrar um vídeo em clima de Carnaval!

Rainha de bateria do Salgueiro, a artista publicou um vídeo em que aparece mostrando seu samba no pé na quadra da escola de samba carioca ao lado de passistas.

Usando um vestido vermelho, uma das cores da agremiação, a esposa do empresário Guilherme Militão (34), com quem tem um filho, Joaquim, que completa três meses de vida no próximo dia 06, não escondeu a saudade da folia e recebeu chuva de elogios dos fãs nos comentários pela beleza e o corpaço escultural.

"Me deu uma saudade de sambar com essa ala que eu amo! Hoje tem ensaio na quadra!!! Será que eu vou??", disse Vivi Araujo ao legendar a postagem em seu Instagram.

"A maior e melhor que temos! Você é única, rainha!", destacou um fã. "Que força essa mulher tem!", disse outra. "Vivi arrasando como sempre. Além de sambar muito é carismática", destacou uma terceira. "Não adianta, pode surgir quem for, você continuará sendo a RAINHA das rainhas", comentou mais um.

Confira o vídeo de Viviane Araujo na quadra do Salgueiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araujo comemora três anos de união com Guilherme Militão

A atriz Viviane Araújo compartilhou uma foto ao lado do marido, Guilherme Militão, para celebrar os três anos de união.

Juntos desde 2019, o casal subiu ao altar em setembro do ano passado e em 2022 tiveram um filho, Joaquim, de dois meses de idade. "Três anos hoje de muito amor, cumplicidade, amizade, companheirismo e acima de tudo, respeito! Você me faz feliz todos os dias, me faz querer ser uma pessoa cada vez melhor!", começou a artista. "Obrigada por tudo, minha vida! E obrigada por ter me dado uma família linda! Eu, você, Joaquim e Dom! Te amo infinitamente", declarou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!