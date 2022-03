De macacão metalizado todo aberto, Paolla Oliveira surge arrasadora para ensaio de Carnaval

Atriz Paolla Oliveira apostou em look recortado para ensaio na Grande Rio e impressionou

CARAS Digital Publicado em 27/03/2022, às 13h03

Rainha da Grande Rio, Paolla Oliveira (39) impressionou com mais um look para ensaiar com a escola de samba.

Neste sábado, 26, a atriz global compartilhou fotos de sua produção para o momento e chamou muita atenção com a roupa escolhida.

Com um macacão metalizado, todo recortado e com as cores da escola, Paolla Oliveira surgiu arrasadora ostentando suas curvas.

"O Carnaval é alegria. Pra todos que decidam fazer parte dessa festa. Amo estar na rua, na quadra e na avenida. Amo estar onde tem @granderio. Bora pra mais um ensaio, @fabriciomachadodelima", escreveu na legenda.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a namorada de Diogo Nogueira (40). "Linda", admirara. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira impressionou com um look de crochê para o ensaio na escola. Em outro momento, ela elegeu um vestido coladíssimo com estampa de corpo nu.

Veja as fotos do look de Paolla Oliveira para ensaio da Grande Rio: