De Luana Piovani a Neymar: Quais casais famosos já se apaixonaram na folia do Carnaval? Relembre

Celebridades aproveitaram o clima e os camarotes para encontrar um novo amor e criar casais

Além dos desfiles, bloquinhos de rua e muito samba, a festa do Carnaval também é marcada por muitas histórias de amor e romance, que acontecem não apenas com os foliões apaixonados, mas também com celebridades. Relembre a seguir quais casais famosos se conheceram na folia e saiba como estão atualmente.

Apesar de atualmente viverem proporcionando aos seguidores brigas públicas e trocas de farpas, Pedro Scooby e Luana Piovani se conheceram durante a celebração. A história de amor dos dois se iniciou em 2011, no Carnaval de Salvador, enquanto eles estavam em um camarote. Segundo a atriz, ela se fez de difícil no início, porém, os dois terminaram a festa aos beijos em uma van.

Eles se casaram em 2013 e juntos tiveram três filhos, Dom e os gêmeos Bem e Liz. O casal se separou no ano de 2019 e, hoje em dia, não mantém uma relação amigável. O surfista é casado com a modelo Cintia Dicker, com quem teve sua primeira filha, Aurora. Já Piovani namora Lucas Bittencourt.

Isso também aconteceu com a musa do Carnaval Paolla Oliveira. Em 2020, a atriz apareceu ao lado de seu namorado da época, Douglas Maluf, assumindo a relação nos dias de folia. O personal trainer estava no camarote quando a atriz global desfilou pela Grande Rio. O romance foi bastante discreto e durou por mais alguns meses até os dois se separarem em 2021.

Tempos depois, a estrela de A Força do Querer (2017) e Cara e Coragem (2022-2023) assumiu um namoro com o cantor Diogo Nogueira. Os dois sempre publicam momentos juntos e trocam elogios e carinhos através das redes sociais. O artista inclusive chegou a escrever uma canção para a namorada, chamada Flor de Caña.

O ex-casal querido dos fãs, Neymar Jr. e Bruna Marquezine não se conheceram na festa, porém, assumiram o romance publicamente durante os dias de folia, diretamente da Sapucaí. O atleta estava no local para assistir ao desfile que a então namorada participaria, como rainha de bateria, e assumiu o romance aos presentes no local.

Os dois ficaram por anos juntos, tendo terminado três vezes e reatado, até 2018, quando o rompimento veio definitivamente. Ambos tiveram relacionamentos desde então, e, atualmente, o jogador de futebol está solteiro, mas não desmente boatos de ter um affair com sua ex-namorada Bruna Biancardi. Já a atriz também levanta suspeitas de um romance com Xolo Maridueña, colega de elenco do filme Besouro Azul.