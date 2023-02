De biquíni, Juliana Paes sensualiza dançando agarradinha com o marido

Juliana Paes está curtindo o Carnaval longe da folia, ao lado do marido e amigos

Juliana Paes (43) está aproveitando o Carnaval longe das grandes festas, mas em boa companhia. A estrela causou alvoroço nas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 20, ao abrir alguns detalhes de sua folia íntima com um vídeo dançando agarradinha com o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista (45) em seus stories.

Na publicação, Juliana surgiu de costas, usando um biquíni rosa pink e uma saia listrada, sensualizando com o marido ao som de “Forró do Xenhenhém”, de Elba Ramalho. Na legenda, a morena escreveu: “Só assim, né amor?” e marcou o amado no vídeo com algumas risadas.

Juliana Paes com o marido - Reprodução/Instagram

No stories seguinte, Juliana sensualizou mais uma vez, exibindo o corpão sem a saia ao som de 'Dança da Manivela' da banda Asa de Águia. Enquanto rebolava, a morena fez um trenzinho com as amigas e até deu alguns tapinhas no bumbum de uma delas. No registro, a atriz declarou: “Por que meu Deus?”, brincando com a situação e marcando as amigas.

Juliana Paes com as amigas- Reprodução/Instagram

Ontem a noite, Juliana também postou uma foto agarradinha com o filho e escreveu: “CarnaLove”, mostrando que está curtindo a folia rodeada de amor.

Juliana Paes com o filho - Reprodução/Instagram

Juliana Paes abre álbum de férias em Orlando ao lado do marido e dos filhos

No começo do ano, Juliana Paes viajou ao lado do marido e dos pequenos para curtir a magia dos parques de Orlando. Acompanhada dos dois filhos, Pedro (12) e Antônio (09), e do marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, a atriz abriu o álbum da viagem e usou as redes sociais para compartilhar vários registros fofos em família.

Os registros chamaram a atenção dos fãs, que fizeram questão de elogiar a família Paes: “Lá vem o sorriso que salva nosso dia”, disse uma seguidora. “Família lindíssima e, aproveita a viagem”, desejou outra. “Como é ter a família mais risonha do mundo?”, elogiou uma admiradora. “Quanta foto linda. Essa família é maravilhosa demais. Aproveitem muito!”, acrescentou outra fã. Confira os cliques!