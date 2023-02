De biquíni fininho, Deborah Secco joga as pernas pro ar e relaxa após folia

Deborah Secco descansou com paisagem paradisíaca após maratona intensa de Carnaval

Deborah Secco (43) elevou a temperatura da internet na tarde desta terça-feira, 21. A musa, que se jogou na Sapucaí nas última noite de folia, ousou ao exibir a barriga chapada e as pernas torneadas em um vídeo publicado em seu Instagram enquanto relaxava com vista para o mar paradisíaco do Rio de Janeiro.

Deborah renovou o bronzeado na sacada de seu quarto com uma vista privilegiada. A atriz encantou os seguidores com o corpão enquanto posava com um biquíni fininho azul e lilás, quase deixando escapar de mais por conta da pose ousada: “De pernas pro ar”, evidenciou sobre o momento de descanso após uma intensa rotina para o Carnaval como madrinha da Salgueiro.

Deborah Secco de pernas pro ar após Carnaval - Reprodução/Instagram

Mais cedo, Deborah já tinha ousado ao posar enrolada apenas no edredom durante a manhã, mostrando o saldo após a noitada intensa na Sapucaí: “Bom dia de tarde”, a mãe de Maria Flor (7), fruto do relacionamento com o modelo Hugo Moura (32), escreveu enquanto fazia um olhar sedutor para a câmera, deixando seus seguidores babando com o registro quase matinal.

Deborah Secco após noite de Carnaval - Reprodução/Instagram

Deborah Secco desfila com top de franjas e calcinha cavada

Na madrugada da última segunda-feira, 20, Deborah Secco desfilou com um look deslumbrante para a Salgueiro. A atriz elegeu uma fantasia bem ousada, com um conjunto de top de franjas e uma calcinha ultracavada, feitos com correntes metálicas e pedrarias vermelhas, além de detalhes com flores roxas. A noite foi marcada pela emoção ao voltar a pisar no sambódromo.

"A Flor do Paraíso Vermelho. Pronta para o desfile da minha Salgueiro!", comemorou o retorno. Para dar conta da rotina intensa de carnaval, que concilia com a maternidade, ela apostou em carboidratos e boa noite de sono. Sendo a quinta a desfilar, a Salgueiro entrou com o enredo "Delírios de um paraíso vermelho", que fala sobre a valorização da liberdade de expressão, causa que Deborah sempre defendeu.