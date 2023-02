David Brazil parcelou fantasia em 12 vezes para estrear em desfile de Carnaval: 'Uma luta'

David Brazil passou por período de luta em seu ano de estreia no Carnaval da Sapucaí

David Brazil (53), repórter e apresentador que sempre está presente no Carnaval, marcou mais um ano de desfiles na Sapucaí, em 2023. Caracterizado de erê, ele desfilou pela Grande Rio com muita animação. Apesar da longa história nos desfiles, que começou há muitos anos para o promotor, David Brazil teve que passar por um período de luta em seu ano de estreia. Em entrevista à CARAS Brasil, ele contou que teve que parcelar a primeira fantasia em doze vezes para poder desfilar pela Salgueiro.

David Brazil revelou que, em seu ano de estreia nos desfiles de Carnaval da Sapucaí, em 1994, ele teve que parcelar a compra da fantasia para poder desfilar no espetáculo. O repórter, natural de Paraíba, se apresentou pela escola de samba Salgueiro naquele ano. Ele contou que tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro quando decidiu participar da folia carioca.

"Na minha primeira vez aqui, que foi na Salgueiro, eu vim em uma alazinha. Eu, recém chegado da Paraíba, comprei em doze vezes a minha fantasia de ala", contou David Brazil, que se mostrou marcado pela experiência."Foi maravilhoso", completou.

O apresentador, que estava extasiado com o desfile deste ano, não conseguiu conter a animação durante a entrevista. Com altas expectativas para o resultado do vencedor do Carnaval da Sapucaí de 2023, ele garantiu que os jurados irão enfrentar uma luta para conseguir decidir qual foi a melhor escola a se apresentar no sambódromo.