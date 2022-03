Com look ousado, Valesca Popozuda vira de costas e exibe bumbum sarado

Funkeira carioca Valesca Popozuda exibe bumbum sarado em look justo e provocante

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 09h39

A cantora carioca Valesca Popozuda (43) escolheu um look ousado e justíssimo para se apresentar e um recente show durante o feriado de Carnaval.

Com um modelito animal print que destacava as suas curvas, a funkeira caprichou na hora da sessão de fotos e exibiu os atributos dela no Instagram.

"Ainda tentando superar esse look", legendou a dona do hit Beijinho no Ombro que colocou muitos foliões para dançar e se divertir nos últimos dias.

Em bailes, blocos e shows fechados, a cantora Valesca Popozuda requebrou e agitou muito a galera que foi atrás de animação e festa.

Veja o look de Valesca Popozuda!