Com lente colorida nos olhos, Adriana Bombom surge de águia na Sapucaí

Adriana Bombom revela que emagreceu 10 quilos antes de desfile na Sapucaí e ostenta a barriga reta em fantasia ousada

A apresentadora Adriana Bombom (49) caprichou na escolha da fantasia para brilhar no desfile da Grande Rio no primeiro dia do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na madrugada desta segunda-feira, 20, a estrela surgiu com um look ousado e repleto de detalhes na folia.

Bombom contou ao Jornal Extra que emagreceu 10 quilos antes do carnaval. E o resultado ficou aparente no corpo sarado dela. A estrela deixou à mostra sua barriga sarada e as pernas torneadas ao usar uma fantasia branca e com muito brilho. Ela ainda apareceu com um costeiro com plumas brancas e também um adereço de cabeça imitando uma águia, que foi o animal que ela representou na avenida do samba.

Para completar o visual, Adriana Bombom usou lentes coloridas nos olhos e batom com glitter para brilhar ainda mais na Sapucaí.

Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews

Desafio pessoal na família de Adriana Bombom

Recentemente, Adriana Bombom viveu uma situação difícil com sua filha Olivia Nobre, que foi vítima de abuso sexual no Rio de Janeiro. A jovem foi até a delegacia para prestar queixa após o ocorrido e a mãe dela se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. "Oi amados, é com muita dor no coração e muita indignação que venho aqui comunicar a vocês que após as comemorações de meu aniversário num restaurante, na virada de sábado para domingo último, a minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada por alguns amigos dela para ir a uma festa em uma casa no Recreio dos Bandeirantes/RJ", disse ela.

E completou: "Na ocasião ela foi vítima de um abuso sexual grave, o qual já está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento. Agradeço a todos os que tem me procurado e enviado mensagens de afeto e consideração! Obrigada. Adriana Bombom".