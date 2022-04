Chef Thiago Salvatico fala sobre relacionamento com Gugu e curte Carnaval no Camarote CARAS Bateria Nota 10

O chef de cozinha que marcou presença no Camarote CARAS Bateria Nota 10 ainda revelou que toparia ir para o Big Brother Brasil ou outros reality-shows

Curtindo o primeiro dia de desfile do Grupo Especial no Carnaval do Rio, o chef Thiago Salvatico (34) marcou presença no Camarote CARAS Bateria Nota 10!

O chef de cozinha veio a público após mais de dois anos da morte do apresentador Gugu Liberato e confirmou que os dois mantinham um relacionamento. "Eu só tenho a alegria de ter vivido oito anos com o cara que ele foi", disse Thiago.

Ele ainda revelou que havia combinado com Gugu dos dois irem ao Carnaval do Rio juntos. "Estou aqui por mim e por ele.Ele falou que nós iríamos, mas não deu, a vida é assim", comentou o chef.

E Thaigo ainda não negou a possibilidade de participar de um reality-show, como o Big Brother Brasil. "Deve ser demais, deve ser uma oportunidade de se conhecer", afirmou o chef que está pela primeira vez no Camarote CARAS Bateria Nota 10.