Cerveja e curtição: Veja cliques raros de famosos no Carnaval do Rio em 1997

Dezenas de estrelas aproveitaram o Carnaval de 1997 em um luxuoso camarote na Marquês de Sapucaí

Um camarote no meio da Marquês de Sapucaí foi alvo de dezenas de estrelas no Carnaval de 1997, no Rio de Janeiro. Marcando presença no espaço, nomes como Marcio Garcia (52) e Romário (57) estiveram por lá e acabaram virando destaque na Revista CARAS.

Entre uma cervejinha, petiscos, risos e clima de paquera, a festa foi de muita curtição. Em cliques que saíram na época, os famosos foram vistos sambando e aproveitando toda a mordomia em meio ao desfile das escolas de samba.

Uma das sensações do camarote foi o casal de atores Fábio Assunção e Claudia Abreu, ambos com 26 anos na época. Os dois, que já haviam curtido a festa no ano anterior, foram vistos em um momento super apaixonado. Fãs dos desfiles, eles passaram a noite toda na varanda, acompanhando agarradinhos a passagem das escolas.

A atriz Silvia Pfeifer também esteve pelo mesmo camarote e se mostrou animadíssima com o evento. Cheia de samba no pé e simpatia, ela distribuiu sorrisos para o público. Pouco antes ela havia desfilado em duas escolas e acabou passando mal ao final do desfile: "Senti uns arrepios, achei que fosse desmaia".

O craque Romário apareceu na Sapucaí sem a presença de sua esposa, Danielle Fravatto e acabou chamando mais atenção do que imaginava. Ele foi flagrado aos risos com a musa Vera Fischer e se assustou com o assédio da imprensa. Incomodado, ele deixou o espaço.

A festa foi tamanha, que muitos famosos viram o sol nascer direto do camarote. Entre eles, o cantor Ricky Martin, que aproveitou um café da manhã servido aos sobreviventes. Animado e muito interessado no Carnaval carioca, ele fez questão de perguntar sobre o termo samba-enredo. " É a primeira vez que assisto a esse espetáculo. O ritmo é uma loucura, muita euforia e fuerza" , disse ele à CARAS.

A jogadora de basquete Hortência também marcou presença no espaço e foi uma das sensações. Mesmo grávida, ela não deixou de curtir o evento carnavalesco, que foi organizado por seu marido, José Victor Oliva. "Meu bebê vai se chamar Antônio para ter a beleza do Banderas, o talento do Fagundes e a riqueza do Ermírio", disse ela sobre o herdeiro.