Carnaval: Valéria Valenssa, a Globeleza, fez floresta tremer em inauguração de sambódromo; veja foto

Passagem de Valéria Valenssa, a eterna Globeleza, no Carnaval de Manaus gerou destaque na Revista CARAS

A modelo Valéria Valenssa (51), a eterna Globeleza, não é de passar despercebida em nenhum lugar. E não foi diferente durante o Carnaval de 1994, quando ela visitou a cidade de Manaus. Sua passagem pela capital foi tão intensa, que ela virou destaque na Revista CARAS.

Na ocasião, Valéria atração principal no sambódromo da capital, que havia recém-inaugurado para o Carnaval . Usando uma calcinha brilhante e com os seios de fora, ela investiu em acessórios carnavalescos enquanto exibia suas curvas impressionantes em meio a mega produção do evento.

Na época, a famosa participou do desfile da escola de samba Sem Compromisso. Cheia de charme, ela encantou a todos que assistiam ao espetáculo e chocou os turistas que estavam conhecendo a festa brasileira.

E o Carnaval da moça não parou por aí, ela também esteve em São Paulo, onde pulou na Pholianafaria, no Bloco Cascavel. Fotografada de todos os ângulos, ela causou o maior alvoroço no local.

Valéria Valenssa no Carnaval de Manaus em 1994 (Foto: Acervo CARAS)

Ainda naquele ano, Valéria também foi destaque no desfile da Caprichosos de Pilares, que saiu com o enredo Estou Amando Loucamente Uma Coroa de Quase 90 Anos. A agremiação infelizmente não conquistou a vitória e acabou ficando em 10º lugar.

Na época, Valéria estava no auge da fama, por conta das chamadas da cobertura de Carnaval da TV Globo. Apeliadada de Globeleza, a dançarina aparecia com o corpo inteiro pintado de tinta colorida e muito glitter. Seu visual fez tanto sucesso, que ela não apenas virou símbolo sexual, mas também um ícone da folia brasileira.

Valéria também ficou conhecida por seu relacionamento com o designer e empresário alemão Hans Donner, criador do logotipo da Rede Globo. Juntos os dois tiveram dois filhos: João Henrique e João Gabriel. Infelizmente o casal se separou em 2019, depois de 17 anos de união.