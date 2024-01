De volta ao Carnaval brasileiro, ex-Globeleza avalia nova vinheta da emissora

Em entrevista à CARAS Brasil, Valéria Valenssa relembrou tempos como Globeleza e confessou que sente saudades das gravações do passado

Conhecida como a eterna Globeleza, a dançarina Valéria Valenssa (51) garante que se sentiu bastante representada com a nova vinheta do Carnaval da TV Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou que a escolha de Ludmilla e Alcione foi uma decisão mais do que certa para marcar a cobertura da festa de 2024.

"Me senti, como ex globeleza e mulher preta, super bem representada por Alcione e Ludmilla. Adoro as duas e são talentos incríveis de gerações diferentes", disse ela, que neste ano vai iniciar um projeto especial para dar aulas de samba em uma academia.

"É claro, que para quem é da geração das Globelezas, fica um certo gostinho saudosista, lembrando de vê-las pintadas dançando sempre numa vinheta diferente e nos surpreendendo. Mas entendo que tudo tem seu tempo e acho importante hoje estar da forma que ficou", completa.

Valéria, que atualmente tem usado suas redes sociais para compartilhar detalhes de sua carreira e rotina pessoal, contou que ver as movimentações do Carnaval sempre lhe rende momentos de pura nostalgia.

"Dá saudades da época que das vinheta comigo. Sempre era uma grande expectativa qual seria a nova versão da vinheta do carnaval. Só que tudo tem seu tempo e só fica a saudade de momentos incríveis que vivi. Vou ser eternamente grata”, conta a famosa.

COMO VALÉRIA VIROU A GLOBELEZA?

Já faz 30 anos da estreia de Valéria Valenssa na telinha da TV Globo, representando o carnaval. Por muitos anos a modelo se tornou um verdadeiro simbolo da festa brasileira e ganhou a simpatia de milhões de pessoas.

Em entrevista ao Uol, o criador da vinheta, Hans Donner, falou sobre como a encontrou a modelo perfeita para a peça. "Procurei mulheres no país inteiro e não consegui achar. Ela [Valéria Valenssa] já estava desiludida, havia virado vendedora da C&A. Procurei por dois anos e não achei. A minha produção foi atrás e a encontrou vendendo roupa para criança na loja em Madureira [na zona norte do Rio de Janeiro]". Ele se impressionou tanto com a musa que até se casou com ela, no entanto, eles se separaram em 2019.

Nas vinhetas, Valéria apareceu quase sempre coberta apenas por pinturas corporais coloridas e brilhantes e virou sinônimo de Globeleza. Ao deixar o cargo em 2005, ela entrou em depressão. "Tive os piores dias da minha vida e, graças a Deus, estou curada e feliz", contou também ao UOL.