Carnaval: Chico Buarque venceu a timidez e foi aplaudido de pé no Rio de Janeiro

Chico Buarque surpreendeu com presença em desfile no Carnaval do Rio

O Carnaval do Rio de Janeiro sempre contou com figuras ilustres em suas edições. Em 1998 também não foi diferente. Chico Buarque (78), um dos nomes mais importantes da música brasileira, marcou sua presença nos desfiles da Sapucaí. Representando a agremiação Mangueira, o responsável por hits como Apesar de Você e João e Maria Chico venceu a timidez com a aparição ao grande público e foi aplaudido de pé pelos espectadores na avenida.

Conhecido por não se dar bem com grandes audiências, apesar do sucesso no mundo musical, o cantor Chico Buarque teve que lidar com a famosa multidão do Carnaval do Rio para se apresentar.

"Não estou nervoso, mas se é isso que vocês querem vão conseguir. Estou encurralado. Concentração, o nome já diz, é para concentrar. É isso que estou tentando fazer e vocês não deixam. Além disso, estão amassando minha roupa", contou Chico Buarque , bem-humorado, em entrevista exclusiva à CARAS antes de se apresentar no Carnaval.

A família de Chico Buarque acompanhou o desfile de Carnaval de perto. Marieta Severo (76), que foi casada com o cantor durante muitos anos, ficou no camarote com o neto, ainda bebê, Francisco. Silvia, Helena e Luiza Buarque, filhas do cantor, também prestigiaram o pai carnavalesco.

Marieta, filhas e neto de Chico Buarque marcaram presença no Carnaval de 1998 para prestigiar o cantor - Foto: Acervo/CARAS

"Chico delirou de alegria e levitou com aquela cara linda. A felicidade estava estampada em seu lindo sorriso. Foi uma noite especial", declarou Marieta.

Apesar da timidez, Chico Buarque viveu uma noite de glória no Carnaval do Rio de Janeiro e garantiu a sensação de pertencimento à folia carioca: "Fui super bem tratado, fiquei ao lado da velha guarda da Mangueira e me senti um guri deles todos".

CHICO BUARQUE FICOU EXAUSTO

Como em qualquer desfile de Carnaval, o cansaço após cantar, sambar e desfilar pela Sapucaí chega com o fim do espetáculo e, para o cantor, não foi diferente. "Fiquei meio atordoado com a multidão, mas fui super bem tratado com muito carinho. Adorei todos os mangueirenses. Estou morto. Agora só quero ir para casa dormir", declarou Chico Buarque depois de ter encantado o público na avenida.