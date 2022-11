Chico Buarque comenta capa de álbum que gerou meme: "absurda"

Chico Buarque explicou a capa de seu primeiro álbum, que virou motivo de diversão na web

O cantor e compositor Chico Buarque (78) revelou o que pensa sobre a capa de seu primeiro álbum, hico Buarque de Hollanda, que gerou um meme nacional.

Na arte, Buarque está sério de um lado e sorrindo no outro, o que bastou para os internautas soltarem a imaginação comparando coisas boas e ruins com as expressões do cantor.

Em uma entrevista ao canal do SESC, o ídolo da MPB contou: "Eu era um artista novo, eu não me sentia em condições de impor a minha vontade. Na verdade, eu me sentia como um estudante de arquitetura. Eu estava gravando um disco do qual não se falaria 50 anos depois", começou ele.

Ele ainda falou que as opiniões dele e da produtora do disco eram completamente opostas. "Começa esse desencontro do que eu pensava, do que a galera pensava, começa pela própria capa. O meu nome artístico era Chico Buarque, o de Hollanda entrou por imposição da gravadora. As fotos da capa, isso eu me lembro bem. A gente estava em um estúdio fotográfico e eu queria tirar uma foto séria. Eu queria me impor como um compositor e eles achavam que eu ficava mais bonito quando eu sorria. Então tiraram várias fotos, sorrindo, sério, não sei o quê", continuou.

"Eu fui ver a capa pronta! Eles fizeram a vontade deles e a minha... E ficou essa capa absurda que virou meme. Quando eu vejo, cada vez que eu vejo, mesmo sem ser meme, eu digo: 'Que absurdo isso aí'", disse ele, que ainda afirmou que ri sempre que vê a foto novamente.

Veja a entrevista com Chico Buarque: