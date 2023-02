Bruna Unzueta, apresentadora do PodDelas, desabafa após ter celular furtado no Carnaval de São Paulo

Apresentadora de podcast ao lado de Tatá Estaniecki, Bruna Unzueta chora ao contar de perrengue com furto no Carnaval

A apresentadora Bruna Unzueta (29), que comanda o PodDelas, ao lado da influenciadora Tatá Estaniecki Cocielo, usou suas redes sociais para contar para seus seguidores que foi furtada enquanto se divertia no Carnaval de São Paulo na última terça-feira, 21.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do podcast publicou uma mensagem avisando que estava no celular de seu namorado, Felipe Balaban, para poder atualizar os milhões de seguidores sobre o que aconteceu.

“Eu só queria recuperar minhas coisas. Recuperar meu e-mail, meu Instagram, o Icloud… Sem meu celular eu não tenho acesso a nada, só ao Instagram que eu consegui por enquanto. Já estou fazendo o boletim de ocorrência online. Eu só sei que eu estou devastada. Eu sonhei com isso, sonhei hoje que eu fui roubada… Moço, se você estiver vendo isso vamos negociar um valorzinho. Eu só queria meu e-mail de volta, as minhas fotos”, começou a influenciadora.

“Vou contar como que aconteceu, a gente saiu do trio elétrico, o show acabou. Deu nossa hora, a gente saiu do trio e fomos em direção a um lugar que a gente já conhecia. Passamos pela galera, e ali a mão aconteceu. Não sei como, a gente não percebeu”, continuou Bruna.

“E os bandidos estão tentando me dar golpe. Eu coloquei lá no Icloud: Iphone Perdido. Coloquei o número de celular, caso alguém achasse. Já recebi algumas mensagens com um número esquisito, falando que foi encontrado o meu celular. Colocaram uma mensagem com voz robotizada, e agora estão mandando mensagem com link para eu clicar”, completou Boo, como é conhecida.

Cezar detona Cara de Sapato

O clima ficou tenso entre Cezar Black e Cara de Sapato na casa do BBB 23, da Globo, na tarde desta segunda-feira, 20. Isso porque eles se desentenderam quando o assunto do Jogo da Discórdia veio à tona.

“Voltou a situação do Jogo da Discórdia e, como sempre, Sapato, sempre se sentindo o Superman, defensor dos fracos e oprimidos, quer botar a conta da briga lá em mim”, disse Black para seus aliados. Logo depois, ele continuou: “Ele nunca fala dele, sempre tentando defender alguém. Se hoje a galera acha que a Amanda é o elo fraco, é por conta dele. Quer sempre ficar defendendo ela, botando debaixo da asa dele, como se a Amanda fosse fraca, coitada. Ela vai sempre atrás do Sapato. Ele não deixa ela se desenvolver sozinha”, finalizou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!