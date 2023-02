BBB 23: Cezar detona Cara de Sapato: 'Defensor dos fracos e oprimidos'

Nova treta no BBB 23! Após discutir com Cara de Sapato, Cezar Black critica a atitude do lutador em conversa com seus aliados

O clima ficou tenso entre Cezar Black e Cara de Sapato na casa do BBB 23, da Globo, na tarde desta segunda-feira, 20. Isso porque eles se desentenderam quando o assunto do Jogo da Discórdia veio à tona. Em conversa com seus aliados, o líder da semana criticou o lutador.

“Voltou a situação do Jogo da Discórdia e, como sempre, Sapato, sempre se sentindo o Superman, defensor dos fracos e oprimidos, quer botar a conta da briga lá em mim”, disse ele.

Logo depois, ele continuou: “Ele nunca fala dele, sempre tentando defender alguém. Se hoje a galera acha que a Amanda é o elo fraco, é por conta dele. Quer sempre ficar defendendo ela, botando debaixo da asa dele, como se a Amanda fosse fraca, coitada. Ela vai sempre atrás do Sapato. Ele não deixa ela se desenvolver sozinha”.

Saiba como foi a treta de Cezar no BBB 23

Na tarde desta segunda-feira, 20, Cezar Black voltou a desabafar sobre ter sido colocado no Castigo do Monstro por Ricardo e perdido os privilégios do VIP na semana em que é líder. “Só queria poder sentar com a galera que eu escolhi, comer meu bolo, dar risada e curtir com o pessoal. Só isso. Agora eu falo para vocês, o que ele ganhou com isso? Prazer?”, declarou.

Então, Cara de Sapato afirmou: “Eu acho que às vezes é difícil você ter empatia com uma pessoa que você teve um embate muito grande. Então você termina ficando um pouco frio em relação ao sentimento do outro, porque você está vendo a maldade que está vindo de lá para cá. A gente normalmente é é reativo com as atitudes, como você foi.E eu acho que você foi um pouco over nas palavras”.

Assim, Cezar rebateu: “Vocês me consideram sempre como se eu fosse quem tomou a iniciativa de fazer p*rra toda”. Sapato diz que a atitude de Ricardo fez parte do jogo, mas o líder discorda.