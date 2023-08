Adeus cabelão! Thais Carla radicaliza, corta os fios e surge de chanel: "Poderosa"

Thais Carla radicaliza, corta os fios e surge de chanel; veja o novo visual da musa plus size

A influenciadora Thais Carla apareceu nesta quinta-feira (24) com um novíssimo visual nas redes sociais. A musa passou a tesoura nos fio, radicalizou e apareceu com os fios curtíssimos e no tipo chanel.

Sempre deslumbrante, ela publicou um vídeo para mostrar detalhes da mudança no look. A artista fez carão em um vídeo no qual surgiu com um look sofisticado. "Só tirei as pontinhas", brincou ela ao mostrar a produção.

Rapidamente, Thais Carla foi coberta de elogios pelos seguidores. "Como ela é linda", comentou um. "Gente, que mulher poderosa", escreveu outro. "Adorei, ficou ainda mais jovial", disparou um terceiro.

Nesta semana, a musa fez questão de negar que teria uma rivalidade com Jojo Todynho. "Fiquei super chateada, fazia tempo que não ficava assim, chateada. As páginas querendo criar rivalidade entre mim e Jojo. A Jojo tem a vida dela, eu admiro muito ela e qualquer decisão que ela tomar na vida dela é somente dela. Porque a vida é de quem? Dela”, iniciou.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por THAIS CARLA (@thaiscarla)

O que aconteceu entre Jojo Todynho e Thais Carla?

Ainda nesta terça-feira, 22, a cantora Jojo Todynho se mostrou bastante incomodada em relação às comparações com Thais Carla. Em um desabafo nas redes sociais, a dona do hit ‘Que tiro foi esse’ reprovou as montagens com foto das duas e justificou que não existe rivalidade, apenas duas mulheres que se apoiam e possuem objetivos diferentes.

“Eu sou uma pessoa gorda, eu sou uma pessoa feliz. As pessoas querem botar as pessoas gordas em um lugar de infelicidade, que seja ruim. Mas vocês não veem isso aqui no meu Instagram, na minha vida em geral. Eu sou uma pessoa gorda realizada”, completou Thais, que ganhou notoriedade no quadro Se Vira nos 30, no Domingão do Faustão, da Globo.