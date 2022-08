Ivete Sangalo faz tratamento após queda de cabelo por conta da covid-19

Cantora Ivete Sangalo posta vídeos e conta que está fazendo tratamento para queda de cabelo após ter coronavírus

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 11h41 - Atualizado às 12h14

A cantora Ivete Sangalo (50) revelou para os seguidores nas redes sociais, nesta quarta-feira, 18, que está fazendo tratamento para os cabelos.

Nos Stories de seu Instagram, a artista surgiu ao lado da médica dermatologista Mirella Pelissari para tratar sua queda de cabelo após ter covid-19.

"Bom dia, né? Ó... Vai, Vitória! Vai, Vitória", começou ela, brincando ao mostrar tipoia em seu braço com adesivo do Vitória, seu time do coração.

"Estou aqui com a doutora Mirella que está cuidando do meu cabelo, porque eu quero ficar muito cabeludinha para vocês. Porque depois da Covid eu acho que o cabelo cai. Está todo mundo com o cabelo caindo depois da Covid?", perguntou a famosa. Mirella respondeu: "Cai. Nem todo mundo, mas a maioria".

Bem humorada, na sequência, Ivete brincou: "Meu Deus, meus cabelos estão fazendo um rastro. É muita beleza, então eles disseram: 'eu acho que vou cair, para deixar ela mais bonita. E onde ela passar, o povo vai saber onde ela passou'".

Vale lembrar que Ivete passou por uma cirurgia no braço recentemente após cair durante esqui na neve em viagem com a família para o Chile. A apresentadora do Pipoca da Ivete, da Globo, ainda exibiu o momento do acidente.

