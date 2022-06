Graciele Lacerda usa vestido com decote profundo nas costas

Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, aparece com vestido curtinho e decorado em noite de show

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 15h36

A musa fitness Graciele Lacerda (41), que é noiva do sertanejo Zezé Di Camargo (59), deixou os fãs babando ao mostrar o look que usou para prestigiar um show do amado no último final de semana. Ela apareceu com um vestido preto estiloso e deu um show nas poses das fotos.

Nas imagens, a beldade apareceu com um vestido curtinho, com decote poderoso nas costas e muito brilho. O look destacou a boa forma dela, que gosta de cuidar de sua beleza. “Terceiro dia de São João em Assú – RN”, disse ela sobre o show de Zezé Di Camargo e Luciano.

Graciele Lacerda revela planos para engravidar

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda contou à Revista CARAS sobre as tentativas para engravidar por meio da fertilização in vitro. "Sempre digo que estava esperando a pandemia acabar. Mas a verdade é que já implantei e deu errado. Não conseguia falar porque é bem complicado psicologicamente. A vida da “tentante”, como eu, não é fácil. Muitas desistem, não têm informações, se deprimem... E você precisa ter um parceiro que te apoie. Mexe muito com o psicológico. O corpo muda, tudo muda. Uma hora você está bem, na outra cai no choro. E quando dá errado, Nossa Senhora, você perde o chão. Graças a Deus, Zezé está sempre do meu lado", disse ela.

E Zezé também comentou: "E sou vasectomizado. Mas retirei espermatozoides e congelei para esse processo. Quem sabe não teremos gêmeos? Criança traz uma outra energia para a família. É uma renovação".