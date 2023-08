Jojo Todynho reprova comparações com Thais Carla: ''Não gosto''

Após negar romantizar a obesidade, Jojo Todynho reprova montagens com Thais Carla e pede respeito

A cantora Jojo Todynho gravou uma série de stories para falar de mais uma situação que a está incomodando após realizar a cirurgia bariátrica. Depois de negar que apoia a obesidade, a famosa começou a ser elogiada na rede social e sofreu comparações com a influenciadora Thais Carla.

Os posts não foram bem vistos pela funkeira e ela fez questão de pedir para pararem com rivalidades, promovendo o respeito entre as mulheres e suas escolhas pessoais. "Hoje eu vi pelo menos umas quatro páginas de fofoca, postando uma montagem falando sobre mim e a Thais Carla, fiquei extremamente incomodada, vou te dizer por que", começou a conversa séria.

"Duas mulheres, com personalidades totalmente diferentes, corpos diferentes, pensamentos diferentes e mais do que isso, duas mulheres que se gostam muito, tenho muito carinho pela Thais e quero deixar frisado aqui: que cada um faz o que quer da sua vida, não to aqui pra dar lição de moral pra ninguém, cada um conduz sua vida da maneira que quer", esclareceu.

Jojo Todynho falou sobre sua escolha pessoal. "Eu sei o que busco pra minha vida, ela faz o que quer da vida dela, não façam isso, não fiquem fazendo esse tipo de montagem que eu não gosto, tenho muito carinho e respeito pela Thais e eu não to aqui pra pregar nada", disse sobre não querer rivalidades.

Em entrevista ao Fantástico, a cantora falou os motivos para ter feito a bariátrica após perder mais de 20 kg a pedido dos médicos para passar pela cirurgia. No encontro com a jornalista Renata Ceribelli, a funkeira ainda negou romantizar a obesidade. Ela estava no grau três, o que foi um dos pontos a levá-la para a operação.

Leia também:Após ver história de Larissa Manoela, Jojo Todynho fala sobre sua mãe: ''Quero distância''

JOJO TODYNHO NEGA TER ESCONDIDO BARIÁTRICA POR MEDO DE CANCELAMENTO

Jojo Todynho esclareceu sobre as notícias que teria mentido sobre a cirurgia por estar com medo de ser cancelada. "Pra deixar uma coisa bem frisada aqui: eu não contei que não ia fazer a bariátrica por medo de ser cancelada não, tá, dona Fábia, você veio me perguntar e eu falei que não ia fazer até porque uma cirurgia delicada, então não tenho que ficar respondendo se eu vou fazer ou não", disparou.

E continuou mandando recado: "E decisões tomadas na minha vida é minha não é da internet, tá bom, quando eu voltar pra casa eu vou falar pra vocês tudo direitinho, como foi esse processo, porque decidi fazer né, tenho uma equipe maravilhosa que cuida de mim e é isso".

Ainda nos últimos dias, Jojo Todynho apareceu indignada com os questionamentos sobre sua recuperação. Ela então rebateu sobre ter ido à praia e à faculdade. "Cada um tem seu processo, seu biotipo, meus curativos já tão com casquinha, porque eu não ganhei ponto, o meu foi cola. A minha cicatrização é muito boa...", revelou como está.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)