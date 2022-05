Alerta de beleza! Natália, do BBB 22, renova o visual e conquista a web: ''Sempre linda''

Natalia Deodato, ex-participante do BBB 22, surge de tranças afro e recebe chuva de elogios

Quando entrou no BBB 22, Natália Deodato (22) tinha seu cabelo inteiro trançado.

Mas, após apenas alguns dias de confinamento, a modelo decidiu tirar as tranças. Desde então, este foi seu visual.

Até esta quinta-feira, 26, quando, de repente, ela apareceu com as madeixas trançadas mais uma vez!

Em seu Instagram, a maravilhosa publicou um registro belíssimo para mostrar o resultado da renovação e arrancou elogios.

“Visual novo marcando uma nova etapa em minha vida! Eu amo as tranças afro: me conectam muito com minha ancestralidade!”, revelou no começo da legenda.

“Adorei o resultado. E vocês, meus vitilindos? Contem aqui o que acharam pra gente poder conversar um pouquinho!”, pediu ao final.

Rapidamente, a postagem estava lotada de elogios para Bad Nat. “Ficou ótimo”, “maravilhosa de todos os jeitos”, “que perfeição, meu pai”, “a maior que temos”, “você é sempre linda”, “divina” e “está elegante”, disseram alguns fãs nos comentários.

Veja o novo visual de Natália Deodato: