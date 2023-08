Thais Carla abre o jogo sobre rixa com Jojo Todynho: “Super chateada”

Influenciadora digital Thais Carla quebra o silêncio e faz desabafo sincero sobre suposta rivalidade com Jojo Todynho

Após Jojo Todynho reprovar as comparações com Thais Carla, a dançarina e influenciadora digital veio a público nesta terça-feira, 22, com o intuito de esclarecer a suposta rixa. Através das redes sociais, ela revelou que está "super chateada" com a situação e fez um desabafo sincero em relação à recente polêmica com a cantora.

Nos stories do Instagram, Thais fez questão de negar a rivalidade: "Fiquei super chateada, fazia tempo que não ficava assim, chateada. As páginas querendo criar rivalidade entre mim e Jojo. A Jojo tem a vida dela, eu admiro muito ela e qualquer decisão que ela tomar na vida dela é somente dela. Porque a vida é de quem? Dela”, iniciou.

A influenciadora também prestou apoio à decisão de Jojo, que recentemente passou por uma cirurgia bariátrica para perder peso: “Eu não tenho nada a ver com isso. Eu super apoio tudo, porque acho que nós como seres humanos temos que buscar a felicidade antes de qualquer coisa. Essa rivalidade que vocês criaram não existe. Eu e ela estamos ótimas”, completou.

“Se ela está feliz agora, não quer ser uma pessoa gorda, quer ser uma pessoa magra, ok, a vida dela. Não sou eu que vou dizer quem deve emagrecer e quem não deve emagrecer", disse Thais, que também evidenciou a realização com seu peso: "E para vocês que estão incomodados comigo, eu estou ótima”, disse.

“Eu sou uma pessoa gorda, eu sou uma pessoa feliz. As pessoas querem botar as pessoas gordas em um lugar de infelicidade, que seja ruim. Mas vocês não veem isso aqui no meu Instagram, na minha vida em geral. Eu sou uma pessoa gorda realizada”, completou Thais, que ganhou notoriedade no quadro Se Vira nos 30, no Domingão do Faustão, da Globo.

Por fim, Thais defendeu que não romantiza a obesidade, mas que inspira outras pessoas a se aceitarem: “Eu salvo vidas, vocês não têm noção de quantos e-mails eu recebo falando que fiz a pessoa levantar da cama (...) Em algum momento eu disse para alguém ficar gordo? Que é para comer besteiras? Não, eu apenas romantizo o amor próprio", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KIKIKI SALVADOR 🗣 | Fofoca & Entretenimento (@kikikisalvador)

O que aconteceu entre Jojo Todynho e Thais Carla?

Ainda nesta terça-feira, 22, a cantora Jojo Todynho se mostrou bastante incomodada em relação às comparações com Thais Carla. Em um desabafo nas redes sociais, a dona do hit ‘Que tiro foi esse’ reprovou as montagens com foto das duas e justificou que não existe rivalidade, apenas duas mulheres que se apoiam e possuem objetivos diferentes.