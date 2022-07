Ex-BBB Natália Deodato radicaliza o visual e exibe o resultado na web: ''Perfeição''

Ex-BBB Natália Deodato compartilha mudança radical nos cabelos e arranca elogios dos seguidores pela transformação

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 09h48

A ex-BBB Natália Deodato (22) já mostrou que ama mudar o visual! Na quarta-feira, 20, a modelo decidiu, mais uma vez, passar por transformação nos fios e surpreendeu a web.

Em seu perfil no Instagram, a mineira compartilhou um vídeo mostrando a mudança radical nos cabelos. Abandonando as lindas tranças, a musa adotou o aplique de cabelo que a deixou natural. Natáliarecebeu chuva de elogios ao mostrar o resultado do novo look feito pelo profissional Irany Megahair.

"Mais um sonho se realizandooo @iranymegahair é a responsável por esse cabelo de milhões e estou simplesmente apaixonada! Aprovado meus amores?", escreveu Natália, que recentemente revelou que vai estar em uma série dos Canais Globo, ao legendar o post.

"Ameeeeeiiiiii", disse Naiara Azevedo nos comentários. "Amei", também falou Jessilane. "Perfeita", "Caracaaaaaa surpreendente! Arrasou muitooo!", "Maravilhosa", "Perfeição", "Passo mal com a beleza", "Sem condições", "É beleza demaisss", babaram os admiradores nas mensagens.

Confira a transformação da ex-BBB Natália Deodato:

Natália Deodato exibe corpaço e deixa web babando

Natália Deodato ostentou as curvas perfeitas ao postar série de fotos de biquíni durante passeio nos Lençóis Maranhenses. Usando um biquíni azul, a ex-BBB roubou a cena no local com seu corpaço escultural. De costas, ela empinou o bumbum.

