Zilu revela qual será a decepção de Wanessa ao sair do BBB 24

Zilu Camargo esbanja sinceridade ao apontar uma decepção que a filha Wanessa Camargo vai ter quando sair do BBB 24

A empresária Zilu Camargo surpreendeu ao dar sua opinião sobre qual será uma decepção de sua filha, a cantora Wanessa Camargo, quando sair do BBB 24, da Globo. Ela contou que a herdeira vai se surpreender com suas amizades.

O momento da revelação aconteceu em uma conversa de Zilu com o colunista Guilherme Farias. Ele perguntou para ela se Wanessa vai se decepcionar com seus amigos, e Zilu confirmou. "Muitos, tenho certeza. Às vezes, Gui, você tem que ser reclusa e viver alguma situação, pra gente reciclar quem a gente quer nas nossas vidas e quem nós não queremos. A Wanessa tá passando por isso agora. Principalmente as pessoas que se diziam amigos dela, que a gente agora sabe que não são", disse ela.

Por fim, ela refletiu: "É a nossa vida, é assim né? A gente conhece os verdadeiros amigos nessas horas. (…) Vivendo e aprendendo".

Filhos de Wanessa Camargo aparecem com a avó

Depois de Wanessa Camargo contar que a mãe, Zilu Camargo, viria ao Brasil para cuidar dos netos, a socialite já está com as crianças. No dia 9 de fevereiro, Zilu mostrou que encontrou os netos José Marcus e João Francisco e aproveita a companhia dos dois por alguns dias.

Ela vive nos Estados Unidos e veio ao Brasil para ajudar a cuidar dos netos enquanto a filha está confinada no BBB 24, da Globo. Nas redes sociais, ela mostrou fotos abraçada com os meninos e deixou os fãs encantados.

“Estar com eles é o meu maior presente, José Marcus e João Francisco. Vovó ama vocês”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Zilu precisou adiar a sua viagem em alguns dias e explicou o motivo em uma aparição nas redes sociais. Na época, ela disse: "Wanzinha, você está falando que eu estou chegando hoje no Brasil. Filha, não estou. Só chego semana que vem porque o Buaiz que vai ficar com as crianças, ele prefere ficar com as crianças lá. Acho que ele está saindo do Rio para ir para São Paulo levar as crianças. Segunda-feira tem aula. Ele quer ficar com as crianças, mas semana que vem eu estou lá se Deus quiser. Aconteceu uns contratempos aqui, estou gravando minhas coisas, bastante trabalho, por isso que não fui ainda, estou deixando tudo pronto para que eu possa ficar mais tempo aí com o Marcus, as crianças enquanto você está na casa. Quero que você fique até o final".