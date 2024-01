Wanessa choca ao revelar atitude de Zilu contra o namoro com Dado Dolabella

Eita! Mãe de Wanessa Camargo, Zilu tomou uma atitude para impedir o contato da filha com Dado Dolabella na primeira vez que eles namoraram

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao contar uma história envolvendo sua mãe, Zilu Camargo, e o namorado, o ator Dado Dolabella. Durante uma conversa no BBB 24, da Globo, ela disse que, na primeira vez que namorou com o ator no passado, a sua mãe tentou ‘boicotar’ o relacionamento da filha.

Wanessa contou que Zilu fez uma gambiarra em seu celular para evitar que ela pudesse ligar para Dado. Ela disse que ficava horas no celular com Dado. "Acabou a bateria do meu celular e eu não conseguia mais ligar. Fiquei mais de um dia sem conseguir falar com ninguém", disse ela.

Então, ela descobriu o que aconteceu. "Aí sabe o que encontrei? Um papel entre a bateria e o celular, naquela época dava para fazer isso", disse ela, e completou: "Ela ainda não tinha problemas com ele, era só uma forma... Ela se preocupava com a minha disciplina, né? Não dormir tarde, estudar".

Hoje em dia, Wanessa e Dado reataram o namoro há mais de um ano e estão juntos.

Wanessa diz que quer ter filho com o namorado

Neste domingo, 21, a cantora Wanessa Camargo abriu o coração sobre os planos de aumentar sua família durante o confinamento no Big Brother Brasil 24. Mãe de dois meninos, frutos de seu antigo casamento, a sister confessou que planeja ter mais filhos com seu atual namorado, o ator e cantor Dado Dolabella.

Durante uma conversa na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Wanessa conversou com os brothers Michel, Alane, Isabelle e Yasmin Brunet sobre sua familia. O assunto surgiu quando p professor contou que era o ‘filho temporão’ de seus pais, o que significa que ele nasceu muitos anos depois de seus irmãos ou após o casamento dos pais.

Foi então que Wanessa avaliou sua situação e contou que também pode ter um filho com uma grande diferença de idade entre seus dois herdeiros: “É, porque eu estou em um relacionamento novo e a gente não tem filhos. A gente tem vontade, mas não sabe ainda se vai ter, sabe?", ela abriu o coração sobre a vontade de ter mais um filho.

Michel incentivou a cantora: "Se tiver, vai dar certo", ele comentou sobre a ideia de aumentar a família, mas a artista ponderou: "Com 40 é outra coisa, cara. Correr atrás de bebê”; disse desanimada com a ideia. Quando questionada se teria mais um filho se estivesse com 30 anos, ela respondeu que sim: "Total", Wanessa finalizou o assunto.