Vídeo do reencontro de Aline Wirley com o filho e o marido comove o público

Aline Wirley exibe vídeo de como foi reencontrar o filho, Antônio, e o marido, Igor Rickli, após a final do BBB 23

A cantora Aline Wirley (41) emocionou seus fãs ao exibir o vídeo de como foi o seu reencontro com o filho, Antônio (8), e o marido, Igor Rickli (39), após os 100 dias de confinamento do BBB 23. Ela chegou até a final do reality show e foi a vice-campeã. Depois da grande final, a artista voltou para casa e se emocionou ao reencontrar a família.

No vídeo, compartilhado na noite de quarta-feira, 26, Igor e Antonio aguardavam ansiosos pela chegada de Aline. Quando o carro dela entrou na garagem da casa deles, eles comemoraram muito. Ao descer do veículo, a artista começou a chorar e abraçou a família com muita emoção e saudade.

Na quarta-feira, Igor Rickli participou do programa Encontro, da Globo, e contou sobre o reencontro com a esposa. “Eu estou muito agraciado, ainda mais assim, de ver ela chegando lá em casa, foi um dos momentos mais loucos do que a gente estava vivendo”, disse ele, e completou: “O Antônio estava contando os minutos, praticamente os segundos para a chegada da mãe dele e a hora que ela entrou em casa foi uma sensação de muita paz".

Aline Wirley reflete sobre o BBB 23

Após a grande final, Aline Wirley avaliou a si mesma antes e depois do BBB 23. "Para além de um programa de entretenimento, o BBB é um programa que reflete a nossa sociedade, como a gente se vê, como a gente se olha. A gente tem a oportunidade de quem está fora se identificar com quem está dentro. Eu entrei com muitas dúvidas. Eu tenho uma história de mais de 20 anos que está sendo construída. Cada oportunidade para mim é muito importante. E não é porque eu tenho 21 anos de história que eu consegui o meu lugar ao sol. Não, eu estou todo dia na raça para conseguir fazer aquilo que eu amo. Eu entro uma Aline que acredita, que busca sonhos; e saio dizendo para as pessoas, principalmente para mulheres como eu, sonharem. Ousem sonhar. Esse lugar é imposto para gente dentro da sociedade, então, sonhar para mim é importante. A gente precisa de oportunidade e o BBB foi uma grande oportunidade como artista, financeiramente. Saio uma mulher muito mais empoderada, muito mais dona de mim e em paz com aquilo que eu sou. Porque também era um proposito me conectar com o público sendo aquilo que eu sou. Eu estou muito feliz e muito grata", contou.

Então, ela contou que não esperava chegar até a final do programa. "Eu ainda estou entendendo tudo, não tem nem 24 horas que saí da casa (risos). Eu acabei de chegar em casa, estou com a minha família e com as pessoas que me amam, tentando entender tudo que aconteceu para eu chegar até aqui. Mas o que mais fica para mim é que eu fui a Aline, que foi o meu propósito e uma das coisas que eu mais quis levar lá para dentro. E não foi fácil, estar no BBB é muito difícil. O que me traz até aqui é ser quem eu sou e as alianças que eu fiz. As dinâmicas também vão te levando para a final: um paredão, uma prova do anjo, uma liderança em um momento importante. Muitas coisas me trouxeram até aqui, mas, primordialmente, eu quero acreditar que ser quem eu sou é o que me faz ser a vice-campeã do ‘BBB 23’", comentou.

Por fim, Aline Wirley contou sobre os planos para o futuro. "Eu não sei (risos). Eu sou cantora, comunicadora, apresentadora, atriz... Onde tem um espaço, onde eu consigo me organizar, vou e faço. Eu sou artista e é o que eu amo fazer. Depois de tantos anos, ter a oportunidade de me reposicionar no mercado, é muito incrível. Eu estou muito aberta a muitas coisas. Espero que venham coisas incríveis em que eu possa me desafiar e ser feliz primordialmente", afirmou.