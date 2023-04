Marido de Aline Wirley, do BBB23, narra reencontro da cantora com o filho: “Muita paz”

Ator Igor Rickli revela detalhes do reencontro emocionante de Aline Wirley com a família após confinamento no BBB23

Após 100 dias de confinamento no BBB23, Aline Wirley (41) deixou a casa mais vigiada do Brasil em segundo lugar no pódio da edição. Mas, segundo o marido da cantora, Igor Rickli (39), o momento mais emocionante foi o reencontro com a família. Durante o programa ‘Encontro’ desta quarta-feira, 26, ele narrou a ocasião especial.

“Eu estou muito agraciado, ainda mais assim, de ver ela chegando lá em casa, foi um dos momentos mais loucos do que a gente estava vivendo”, o modelo iniciou o relato e aproveitou para contar qual foi a reação do filho do casal, o pequeno Antônio, de apenas 8 anos, que estava super ansioso para rever a mãe.

“O Antônio estava contando os minutos, praticamente os segundos para a chegada da mãe dele e a hora que ela entrou em casa foi uma sensação de muita paz.”, Igor se derreteu. Patrícia Poeta também elogiou o menino: "O Antônio tá tão grande, tão bonitinho ver você e o Antônio cantando para ela, a gente acabou de mostrar aqui foi emocionante.”, ela admirou.

Para finalizar, Igor falou sobre os desafios durante o confinamento: “Estar aqui desse lado, vendo uma pessoa que você ama lá no Big Brother é uma loucura. Você não tem o que fazer, fica refém, vendo a pessoa que você mais gosta passando por situações diversas e você quer fazer alguma coisa e não pode.”, ele concluiu elogiando a trajetória da amada.

Igor Rickli, marido de Aline: "A hora que ela entrou em casa foi uma sensação de muita paz" ❤️ #Encontro#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/jtpYDcxYuV — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 26, 2023

Marido de Aline Wirley confessa ansiedade para reencontrar a cantora:

Antes do grande reencontro na noite da última terça-feira, 25, Igor Rickli recordou uma foto em que aparece abraçado com Aline Wirley, ganhando um beijo dela no rosto, e confessou que estava ansioso para abraçá-la. Com saudade, o marido da ex-rouge se derreteu com uma declaração apaixonada na publicação.