Vídeo de Bruna Griphao do BBB23 pegando filho de Leonardo viraliza: "Pegou fogo"

Vídeo de Bruna Griphao em momento bem quente incendeia as redes sociais

Um vídeo quente do ator João Guilherme (20) beijando a agora participante do BBB23 Bruna Griphao (23), deixou os internautas eufóricos nesta terça-feira, 17.

É que a gravação voltou a circular nas redes sociais. Tudo porque fãs lembraram que a atriz já viveu um curto romance com o filho de Leonardo. O vídeo foi gravado em fevereiro do ano passado quando os dois ficaram em uma festa.

Nos comentários do vídeo, seguidores reagiram com perplexidade. "Gente, ela é um furacão", disse um. "Pegou fogo", disse outro. "Salivei", comentou um terceiro.

O ator inclusive já se pronunciou publicamente e apoiou a ex após o início do reality. "To meio que amando/preocupado com a Bruna nesse #BBB23 Amém que vai dar certo", disse ele.

Em entrevista ao Gshow, João Guilherme comentou sobre possível participação no BBB 23. Um dos nomes mais comentados nas redes sociais para o reality, o ator se divertiu com os rumores e garantiu que isso é resultado do seu trabalho. "Eu acho isso divertido, compro a ideia. Acredito que meu nome foi cotado porque foi um ano muito movimentado, de trabalho e de mídia na minha carreira", refletiu.