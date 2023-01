BBB 23: Ex-affair de Bruna Griphao comenta sobre a atriz no confinamento: ''Preocupado''

João Guilherme, que já se envolveu com Bruna Griphao, declara torcida para a atriz no BBB 23 e se mostra preocupado com a sister

O ator João Guilherme (20), filho do cantor Leonardo (59), usou as redes sociais para falar sobre a participação de sua ex-affair, Bruna Griphao (23), no BBB 23.

Na manhã desta terça-feira, 17, o jovem declarou sua torcida para a atriz, com quem viveu romance no início do ano passado, e comentou sobre o comportamento dela no confinamento. Ao lado de Larissa, no momento, Bruna está disputando a primeira Prova de Imunidade do programa.

"To meio que amando/preocupado com a Bruna nesse #BBB23. Amém que vai dar certo", escreveu João Guilherme no post em seu perfil no Twitter.

Em entrevista ao Gshow, João Guilherme comentou sobre possível participação no BBB 23. Um dos nomes mais comentados nas redes sociais para o reality, o ator se divertiu com os rumores e garantiu que isso é resultado do seu trabalho. "Eu acho isso divertido, compro a ideia. Acredito que meu nome foi cotado porque foi um ano muito movimentado, de trabalho e de mídia na minha carreira", refletiu.

Confira o post de João Guilherme sobre Bruna Griphao no BBB 23:

To meio que amando/preocupado com a Bruna nesse #BBB23

Amém que vai dar certo — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) January 17, 2023

Pai de Bruna Griphao fala de emoji e nariz da filha

O pai da atriz Bruna Griphao usou as redes sociais da filha recentemente para dar alguns detalhes da personalidade dela.

Em vídeo publicado no Instagram, Kakau Orphao explicou a escolha do emoji da artista, que é um rinoceronte, e também contou que decisão de não mudar a estética de seu nariz veio de um conselho do diretor Daniel Filho, dizendo que a filha recebia muitas críticas por conta da aparência quando mais jovem.

"A Bruna sempre teve problema muito grande com a mídia e com as pessoas... O Daniel Filho, uma sumidade, falou: 'não faz nada no teu nariz, que é a tua personalidade'. Hoje eu acho a minha filha uma das mulheres mais bonitas que tem. É gata pra caramba!", disse ele, negando que ela fez cirurgia no nariz.

