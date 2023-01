BBB 23: Pai de Bruna Griphao explica relação de emoji com o nariz da atriz

Pai de Bruna Griphao conta que a filha seguiu conselho de diretor de TV em relação ao seu nariz: ''Hoje ela consegue brincar com isso''

O pai da atriz Bruna Griphao (23), que está confinada para entrar na casa do BBB 23, usou as redes sociais da filha para dar alguns detalhes da personalidade dela.

Em vídeo publicado no Instagram, Kakau Orphao explicou a escolha do emoji da artista, que é um rinoceronte, e também contou que decisão de não mudar a estética de seu nariz veio de um conselho do diretor Daniel Filho, dizendo que a filha recebia muitas críticas por conta da aparência quando mais jovem.

"A Bruna sempre teve problema muito grande com a mídia e com as pessoas... O Daniel Filho, uma sumidade, falou: 'não faz nada no teu nariz, que é a tua personalidade'. Hoje eu acho a minha filha uma das mulheres mais bonitas que tem. É gata pra caramba!", disse ele, negando que ela fez cirurgia no nariz.

"Pessoal falava que ela fez rinoplastia. Não, ela só ficou mais linda com o nariz que Deus deu para ela! Se um dia ela quiser fazer, beleza, mas acho que não vai precisar, não. Ela absurdamente bela", declarou.

Sobre o emoji, o pai de Bruna ainda explicou: "O rinoceronte é um bicho muito forte e está em extinção. É inteligente pra caramba e raro. Minha filha é um rinoceronte-branco. É um meio de desconstruir essa história, porque ela é bela com o nariz que ela tem. Ela hoje consegue brincar com isso."

Confira explicação do pai de Bruna Griphao sobre o emoji escolhido pela atriz para o BBB 23:

Após confirmação no BBB 23, Bruna Griphao ganha recado de Selton Mello

Após muito se falar nas redes sociais, foi confirmada a participação da atriz Bruna Griphao no BBB 23 na quinta-feira, 12. Depois do anúncio oficial durante a programação da TV Globo, a equipe da artista compartilhou um vídeo em que aparece fazendo uma retrospectiva da carreira, feito por ela antes de ser confinada para entrar no programa comandado por Tadeu Schmidt (48).

Nos comentários do post, Bruna recebeu uma linda mensagem de Selton Mello (50), que contracenou com a atriz na novela das seis Nos Tempos do Imperador. Na trama, o ator deu vida a Dom Pedro II, e Bruna interpretou a filha dele, a Princesa Leopoldina. Selton ainda entregou detalhes da personalidade da atriz, que promete dar o que falar no reality show. "Querida Leopoldina, já estamos com nossas vestimentas para acompanhar a desenvoltura de nossa espevitada princesa neste aguardado evento. Lembre-se de maneirar os ânimos, abrandar o temperamento intempestivo e por fim, filha, que seja muito feliz em tão curiosa aventura. Ass: Dom Pedro II", declarou ele no texto carinhoso.

