Vaza áudio de Ana Clara sobre os participantes do BBB 24 antes de ação patrocinada

Um comentário feito pela apresentadora Ana Clara sobre os participantes do BBB 24 antes de uma ação patrocinada vazou para o público

A produção do BBB 24 deixou vazar um áudio com um comentário feito por Ana Clara nesta terça-feira, 27. A situação aconteceu enquanto os confinados do reality show da TV Globo se preparavam para participar de uma ação patrocinada.

"Gente, eles falam de comida o tempo inteiro", disparou a apresentadora, que participou do BBB 18 com seu pai, Ayrton, e chegou na grande final.

Os confinados, contudo, não ouviram o comentário feito por Ana, já que o áudio vazou apenas para o público que acompanha o reality show pelo serviço de streaming.

Ana Clara comandará novo reality show da Globo

Após grande sucesso em programas da Globo, a ex-BBB e apresentadora Ana Clara Lima irá comandar o mais novo reality show da emissora, 'Estrela da Casa'. O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt durante a edição do Big Brother Brasil 24. Ana foi chamada para participar do programa e contar a novidade para o público.

"Estou muito empolgada com esse projeto novo. Fiz tantas coisas aqui na casa nos últimos anos, estou empolgada para esse novo passo, de estar dividindo isso aqui vocês dentro do estúdio BBB, muito emblemático na minha vida", contou a famosa.

"Vai ser o maior reality de música da TV brasileira. Vai ser diário, em horário nobre, e vão poder acompanhar 24 horas por dia os confinados. Vai ter prova, convivência, estratégia, votação, e tudo isso com o universo da música no meio", revelou. "Vai ter workshop com profissionais, ensaios, apresentações, duelos musicais, shows de artistas consagrados".