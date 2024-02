BBB 24: Rodriguinho critica jeito de sister: "Puxa-saco"

Em conversa com Wanessa Camargo e Yasmim Brunet no BBB 24, o cantor Rodriguinho detonou o comportamento de uma sister no reality show

Na academia do BBB 24, Rodriguinho conversa com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet sobre uma sister. O pagodeiro, então, criticou o jeito de Beatriz e questionou a cantora sobre a convivência com pessoas como a vendedora fora do reality show.

"Quando a gente convive com uma pessoa como a Bia na nossa vida?", questionou o cantor. "Pontualmente", respondeu a artista. "Mas que fazem parte do nosso ciclo?", insistiu ele. "Não tem...", comentou Yasmim.

Rodriguinho ressaltou que eles não convivem com pessoas como a atual líder do programa. "A gente não aguenta pessoa como ela no nosso ciclo. Se você tivesse um amigo... você não ia aguentar. E não é porque é ruim, é porque a gente não aguenta, a gente não vive esse tipo de coisa. A gente não aguenta puxa-saco", disparou.

Wanessa, então, opinou sobre Beatriz: "É mais um deslumbre mesmo, não é puxa-saco". "É deslumbrada. E tá tudo bem. Mas tem que ter uma volta disso aí... Mas não vem encher meu saco", respondeu o cantor.

Vale lembrar que Rodriguinho está no Paredão desta terça-feira, 27, após ter sido indicado por Bia. Ele disputa a permanência no realiy show com Fernanda e Lucas Henrique.

Rodriguinho é acusado de gordofobia

O cantor Rodriguinho está sendo acusado de gordofobia na web após fazer um comentário sobre o participante Michel. Em conversa com Wanessa Camargo e outros brothers, o artista falou sobre o físico do professor.

O vídeo do momento em que o Camarote falou sobre o brother foi compartilhado pelo perfil do BBB na rede social. "Coitado do Michel, o Michel é tipo o gordinho que a gente dá um tapa para tomar a lancheira da escola", disse ele.

A câmera então foi cortada rapidamente para Giovanna Pitel, que reprovou a fala do amigo. "Que horror", declarou ela. Contudo, ele continuou dando sua opinião. "Mas é verdade. É o menino do bullying da escola. É a metáfora", declarou.